Em SP, mais de 1 milhão de alunos da Rede Municipal voltam às aulas nesta quarta-feira (5)

Mais de 1 milhão de alunos retornaram para as 4 mil unidades da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira (5). O prefeito Ricardo Nunes acompanhou a volta dos estudantes às atividades na EMEF Padre Serafin Martinez Gutierrez, em Artur Alvim, na Zona Leste. O retorno do ano letivo de 2025 também marca a proibição do celular nas escolas.

“Essa escola foi uma das que obteve as maiores notas do IDEB, nota 7. Temos uma das escolas melhores avaliadas do Brasil, tudo organizado, os alunos felizes, educados, professores comprometidos”, disse o prefeito Ricardo Nunes durante visita à unidade.

Nunes também ressaltou o baixo índice da evasão escolar na capital, que é de 0,7% e citou medidas da gestão no planejamento escolar. “No Brasil, esse número é de 5,5%. Nós temos ações que possibilitaram que a gente tivesse essa redução, como o Programa Mães Guardiãs, em que 5 mil mães de alunos da rede municipal atuam na busca ativa de alunos que faltam”, explica Nunes.

“Melhoramos a merenda, questão do transporte escolar gratuito, porque antes a gente só pegava criança que morava a mais de 2 km e a gente reduziu 1,5 km. E também valorizamos os nossos professores, você vê 44% de correção no piso salarial dos professores, diretores, coordenadores pedagógicos e supervisores. Isso traz um ambiente escolar cada vez mais saudável”.

Uso de celulares

De acordo com o secretário Municipal de Educação, Fernando Padula, o uso de telefones celulares somente será permitido para a realização de atividades pedagógicas, garantia de acessibilidade, direitos fundamentais, inclusão e condições de saúde dos estudantes. “Vamos permanecer unindo esforços com toda a comunidade escolar para garantir a educação integral e o pleno desenvolvimento das potencialidades de cada um dos nossos alunos”, enfatizou.

O uso do aparelho para os casos de atividades pedagógicas deverá constar no planejamento do professor e contar com o conhecimento da equipe gestora das unidades. Se a determinação for descumprida, o docente irá orientar o estudante a desligar o telefone e guardá-lo ou entregá-lo à gestão escolar, que irá devolvê-lo ao final do período. Em caso de reincidência, os responsáveis pelo aluno serão convocados para orientação.

A utilização do telefone será proibida durante as aulas, recreio, intervalos e demais atividades desenvolvidas nas unidades educacionais. As gestões das escolas também devem divulgar o número para contato, em caso de necessidade de comunicação das famílias com os estudantes.

Será autorizado a usar o celular para atender às condições de saúde e acessibilidade dos alunos (uso de notebook, por exemplo, para aqueles que não conseguem utilizar o caderno) e quando o estudante chegar ou sair da escola, para avisar seus responsáveis.

Os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal já contam com aulas de Educação Digital, orientadas pelo Currículo da Cidade, com o objetivo de prepará-los para o uso crítico, criativo e construtivo das tecnologias digitais. As Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) têm Laboratórios de Educação Digital que oferecem inúmeras possibilidades de atividades de robótica, programação, cultura maker, tecnologia da informação, comunicação, eletrônica e criativa.

Transporte escolar e Busca Ativa

Neste período também serão retomados todos os serviços e atividades nas unidades, como os projetos de contraturno, recuperação de aprendizagens e serviços como o Transporte Escolar Gratuito.

Serão reiniciadas as ações de Busca Ativa, como o trabalho das Mães Guardiãs, para a proteção do direito à escolarização, com o apoio no acompanhamento da frequência escolar e as visitas domiciliares nos casos de comparecimento irregular. O trabalho das Mães Guardiãs da Alimentação Escolar, supervisionando os cuidados com as hortas pedagógicas e conscientização dos estudantes sobre hábitos alimentares saudáveis, volta a ser executado.

Material e uniformes

As famílias podem continuar utilizando os créditos para aquisição de material e uniforme, que estão disponibilizados desde 2 de janeiro no CPF do responsável legal pelo estudante, por meio do aplicativo Kit Escolar DUEPAY, acessível para dispositivos Android e IOS. O valor para o material é ofertado para todos os alunos, variando de acordo com o ciclo, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA) e os estudantes dos Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs).

Os responsáveis pela compra têm autonomia para escolher os itens necessários dentro dos kits e dos valores disponibilizados pela Prefeitura em mais de 700 lojas credenciadas para uniforme e 800 estabelecimentos para material em todas as regiões da capital. A maioria dos fornecedores são pequenos comerciantes e empreendedores.

Para o uniforme são contemplados somente os alunos da Educação Infantil, a partir dos quatro anos, até o Ensino Fundamental. Cada estudante tem direito ao auxílio no valor de R$ 560,97, sendo R$ 445,63 para as roupas e R$ 115,34 para os tênis.

Segurança nas escolas

A Prefeitura de São Paulo também deu início nesta nesta quarta-feira (5), data do retorno das aulas da capital, ao programa de reforço à segurança escolar, que terá a presença de dois agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) em unidades de ensino municipais.