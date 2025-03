Em SP, feriadão tem baile dos anos 90, mostra de cinema e shows gratuitos

A Prefeitura de São Paulo promove atividades culturais gratuitas no feriado de Carnaval que vão além das atrações carnavalescas. Alguns dos equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa estarão abertos, com dezenas de atividades entre os dias 28 de fevereiro a 5 de março, em diversas linguagens artísticas, como saraus, cinema, espetáculos, teatros, circo, exposição e mais. Veja a programação completa aqui.

No dia 28 de fevereiro, o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes promove o “Nostalgia dos Bailes Anos 90”, às 13h, em seu teatro, com uma festa típica dos nostálgicos bailes que faziam sucesso na década de 1990.

No Centro Cultural Vila Itororó, a banda “Mais Maria do que Zé” faz um show às 19h no Palco Éden, desde o forró ao rock, samba até a salsa e o choro.

Enquanto as Casas de Cultura chegam com show de stand-up (com André Batista na Casa de Cultura Freguesia do Ó, às 20h30), apresentação de rap (com o lançamento do novo CD do grupo Poder Bélico na Favela na Casa de Cultura Tremembé, às 17h) e um baile para terceira idade (na Casa de Cultura M’Boi Mirim, às 14h).

Para os amantes do cinema, a mostra “Os Injustiçados” reúne filmes clássicos de Hollywood que, de alguma forma, não tiveram a sua excelência reconhecida no Oscar. Com sessões gratuitas nos dias 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 de março, 13 filmes te esperam no Centro Cultural São Paulo, com horários entre 15h e 19h30, como “Os Bons Companheiros”, “O Show de Truman: O Show da Vida”, “Psicose” e “Império do Sol”.

O teatro fica representado com as peças “Denis e a Saga do Abraço”, no Teatro Cacilda Becker nos dias 1, 2, 8 e 9 de março, às 16h, as quatro últimas apresentações do espetáculo; e a intervenção “A mulher do Buraco” no dia 8 de março, no Centro Cultural da Diversidade. “Denis e a Saga do Abraço” narra a história do personagem-título Denis, um menino que se sentia diferente dos demais, quando algo inesperado acontece em sua vida, mostrando que nem tudo é o que parece ser. “A mulher do Buraco” conta sobre a Alice, uma roteirista de cinema que cai em um buraco ao ir em uma reunião que mudaria sua vida.

Por fim, as exposições e espetáculos musicais ganham destaque na programação fora do Carnaval nos equipamentos culturais municipais da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa.

Falando de artes visuais e exposição, as atrações “Diário de um Favelado”, no Centro Cultural Penha, “OPNI”, no Centro Cultural Vila Formosa, e “Cordas e Madeiras: A Arte da Luthieria”, no Centro Cultural Olido ficam abertos, pelo menos, até o fim de março – com algumas estendendo até maio. Como menção honrosa, “Arquivo Nômade: Postais na Praça”, realizado no Arquivo Histórico Municipal, no dia 7 de março às 14h30, o Núcleo Educativo do espaço convida o público gratuitamente a se arriscarem na escrita de cartões-postais ou poder viajar ao passado com as imagens e exemplares presentes no acervo da AHM.

Como uma boa música ajuda a curar a alma, prepare-se para o rock alternativo e punk no Centro Cultural Tendal da Lapa – com o The Mönic e D.E.R no dia 8 de março às 17h – e no Centro Cultural da Juventude – com a apresentação das bandas de rock femininas Crush All Tyranny e Eskrota no dia 9 de março às 15h.

Já no Polo Cultural Chácara do Jockey o samba entra em louvor no dia 9 de março, das 13h até 17h, com o Black Company Samba Rock e o projeto Samba na Praça; e o hip-hop contagia, no dia 6 de março, com o sarau “Mulheres no Hip-Hop e no Protagonismo Periférico” na Biblioteca Pública Municipal Jamil Almansur Haddad, às 11h. E o Centro Cultural Vila Itororó abrange a MPB e a Música Clássica nos dias 7 a 9 de março, com shows diversos e únicos no Palco Éden.