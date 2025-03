Em Sorocaba, presidente Lula visita a fábrica da Toyota

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta terca-feira, 18 de março, às 15h30, a fábrica da empresa automotiva Toyota, em Sorocaba (SP). Primeira unidade fora do Japão, a fábrica está há 67 anos no Brasil e atualmente passa por obras de expansão. Até 2030, a empresa investirá R$11,5 bilhões no país, incluindo a construção da nova fábrica para produção de modelos híbridos-flex.

Com previsão para começar a operar em 2026, a nova fábrica terá capacidade produtiva de 100 mil carros por ano, um aumento de 50% em relação ao atual parque fabril de Sorocaba.

SERVIÇO

Visita à fábrica da Toyota, em Sorocaba (SP)

Data: terça-feira, 18 de março

Horário: 15h30

Local: Avenida Toyota, 9005, Itavuvu – Sorocaba/SP. Acesso pela portaria 1