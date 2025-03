Em Santo André, um homem foi preso furtando fios de eletricidade de um poste

Na manhã desta segunda-feira, 24, um incidente inusitado ocorreu em Santo André, na Grande São Paulo, quando um homem foi flagrado realizando o furto de fios elétricos enquanto estava pendurado em um poste. O episódio se desenrolou no cruzamento da Rua Afonsina com a Rua Lauro Muller, localizado na Vila Palmares.

De acordo com informações divulgadas, o ato criminoso foi registrado por volta das 05h03. O homem foi surpreendido em plena ação de roubo quando as autoridades foram acionadas.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) chegou ao local aproximadamente dez minutos após o início do furto, por volta das 05h13. Os agentes conseguiram deter o suspeito em flagrante, que foi então encaminhado ao 6° Distrito Policial da cidade para as devidas providências legais.

Este episódio ressalta a importância da vigilância e atuação rápida das forças de segurança nas áreas urbanas, contribuindo para a diminuição da criminalidade e proteção do patrimônio público e privado.

O caso chamou a atenção da população local e gerou repercussão nas redes sociais, destacando a necessidade de uma maior conscientização sobre os riscos e consequências do furto de bens públicos.