Em Osasco, presidente Lula inaugura novo edifício da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa na próxima sexta-feira, 5 de julho, às 10h, da cerimônia de inauguração do novo edifício acadêmico e administrativo da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), no Campus Osasco da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em São Paulo. Os investimentos do Governo Federal na obra somam R$ 102 milhões.

O espaço atenderá 1,4 mil alunos, 55 técnicos e 150 docentes com salas de aulas, auditórios, restaurante universitário, laboratórios, entre outras estruturas acadêmicas e estudantis. Seis cursos serão ministrados no campus — administração, ciências atuariais, direito, ciências contábeis, ciências econômicas e relações internacionais —, além do chamado “eixo comum”, com disciplinas que atendem a todos os cursos.

CREDENCIAMENTO — a solicitação de credenciamento deverá ser efetuada até as 19h do dia 4 de julho de 2024 (horário de Brasília), acessando o sistema de Credenciamento de Imprensa no portal do Palácio do Planalto. Os profissionais com credenciamento anual 2024 deverão solicitar a participação no evento.

ATENÇÃO

Os profissionais de imprensa cujos pedidos de credenciamento forem aprovados deverão retirar as credenciais no local do evento, entre 8h30 e 9h30, no dia 5 de julho.

Link para o credenciamento