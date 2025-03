Em Osasco, jovem de 17 anos morre atropelada e motorista foge sem prestar socorro

Na segunda-feira (3), um trágico acidente em Osasco, na Grande São Paulo, resultou na morte de Thalía de Oliveira, uma jovem de apenas 17 anos, que foi atropelada enquanto atravessava a rua na faixa de pedestres. O motorista do veículo envolvido no incidente não prestou socorro e fugiu do local.

Imagens capturadas por câmeras de segurança revelaram os momentos que antecederam o acidente. Nas gravações, é possível observar Thalía olhando atentamente para ambos os lados antes de iniciar a travessia na Avenida Flora, onde o limite de velocidade é de 30 km/h. A via possui sinalização indicando a presença de uma área escolar e também conta com uma lombada; entretanto, outra câmera registrou que o condutor do veículo passou rapidamente por essa estrutura redutora de velocidade.

A polícia está atualmente revisando as filmagens para auxiliar na identificação do motorista responsável pelo atropelamento. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas ao local, e apesar dos esforços realizados, Thalía não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser levada ao hospital.

O enterro da jovem ocorreu na terça-feira (4) no Cemitério e Velório Jardim Santo Antônio, conforme informações fornecidas por familiares. A comunidade local se encontra abalada pela perda prematura de Thalía, que deixou uma marca indelével entre amigos e entes queridos.