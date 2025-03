Polícia Militar detém trio por furtos em vagão do Metrô de SP

Na tarde de terça-feira (4), a Polícia Militar deteve três indivíduos suspeitos de envolvimento em uma série de furtos ocorridos dentro de um vagão na estação Santana, localizada na Zona Norte de São Paulo.

De acordo com informações fornecidas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ação policial se desenrolou após a abordagem de dez pessoas que foram identificadas como supostos integrantes do grupo criminoso, a partir da estação Carandiru, na Linha 1-Azul do metrô.

Uma das vítimas relatou ter sido alvo de roubo de sua corrente e reconheceu imediatamente o autor do delito, que foi prontamente detido e levado ao Distrito Policial da região.

O Metrô de São Paulo confirmou que os agentes de segurança da estação desempenharam um papel fundamental na ocorrência ao solicitar o apoio da Polícia Militar, garantindo a rápida intervenção e a segurança dos passageiros.