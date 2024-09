Em novo debate, Filippi mostra mais uma vez ser o mais preparado para Diadema

O prefeito Filippi, candidato à reeleição em Diadema, mostrou mais uma vez ser o nome mais preparado para comandar a cidade pelos próximos quatro anos. No debate da Rede Gospel realizado na noite desta segunda-feira, Filippi fez balanço de sua gestão, apresentou as melhores propostas e demonstrou o que a cidade já sabe: que o trabalho de recuperação da dignidade de Diadema não pode ser interrompido pela metade.

O debate foi dividido em três blocos. No primeiro, em confronto entre os candidatos, Filippi desmascarou Taka Yamauchi, que forjou um atentado a tiros e acusou uma criança autista de ter atirado contra ele com disparos de fuzil. Ele resgatou um vídeo no qual Taka diz que as crianças de Diadema estão se preparando para o crime. “Peça desculpas para as famílias que você ofendeu”.

Taka fugiu da resposta. “Eu criei o Adolescente Aprendiz, o Centro de Formação Carlos Kopcak e a Fundação Florestan Fernandes. Diferentemente de você, eu acredito nos jovens de Diadema e amo nossa cidade”, rebateu Filippi.

No embate com Gesiel Duarte, o tema foi saúde, em especial sobre o Novo Hospital Municipal. “Já garantimos o investimento, de mais de R$ 300 milhões, com apoio do governo federal. O projeto executivo começou dois anos e meio atrás, é o melhor local que há em Diadema, convênio com a Caixa assinado. Vamos construir esse equipamento, a cidade precisa. Não entra na minha cabeça alguém ser contra”, declarou.

“As 20 UBSs foram construídas pelas minhas mãos, seja como secretário de Obras ou prefeito. Muita gente se comporta como inimigo do SUS em Diadema. A maioria das mães preferiu o nosso sistema municipal para ter seus bebês, mesmo com convênio. Temos a UPA Centro já em funcionamento, até o fim do ano a UPA Paineiras”, comentou Filippi.

Cara a cara com Márcio da Farmácia, o tema foi planejamento urbano. “Foi no meu governo que fizemos um Plano Diretor ousado e visionário. Para manter e atrair empresas, estimular a nova economia e a moradia popular. Nesses últimos quatro anos do meu mandato, precisamos consertar o que tivemos de herança do governo passado. Essa equipe está com o Taka. Vamos avançar muito com o presidente Lula e o PAC Mobilidade”.

Já no bloco de perguntas dos munícipes, Filippi conseguiu demonstrar os motivos pelos quais Diadema precisa conferir mais quatro anos a seu governo. Ele lembrou que herdou uma Prefeitura completamente desestruturada da antiga gestão – gestão essa que quase em sua totalidade apoia Taka Yamauchi neste pleito.

“Tivemos uma pandemia e um governo federal que não olhava para Diadema, sem falar nos problemas que recebemos do governo anterior. Arrumamos a casa, colocamos as finanças em ordem e retomamos o caminho do progresso”, disse Filippi, listando os investimentos feitos por sua administração em parceira com o presidente Lula. Foram mais de R$ 800 milhões em recursos para as obras do Novo Hospital Municipal, para o CEU do Promissão e o CEU do Inamar, para o Periferia Viva (de revitalização dos Núcleos Marilene e Gazuza) e para intervenções viárias do PAC, como o novo viaduto da Imigrantes pela Avenida Dona Ruyce Ferraz Alvim.

Filippi citou seu vice, Pastor Rubens Cavalcanti, apontando trecho da Bíblia nas considerações finais. Ele resgatou trecho do Evangelho, em Mateus 25:35. “Por que tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer e com sede e te demos de beber? O Rei, respondendo-lhes, dirá: Em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então gente, construir uma política pública aos mais necessitados é a forma mais elevada de servir a Deus.”

“Vamos sair de um governo bom para um governo ótimo”, encerrou Filippi.