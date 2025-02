Em nova etapa, Caravana da Saúde inicia atendimentos de cirurgias e consultas

Em mais uma iniciativa para melhoria do atendimento na saúde da cidade, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, dará início neste sábado e domingo (15 e 16 de fevereiro) a nova etapa do Programa Caravana da Saúde, agora para consultas e cirurgias.

O programa foi lançado dia 25 de janeiro, inicialmente com os atendimentos de duas carretas para realização de exames de tomografia sem contraste e ultrassom.

“Nós já atendemos mais de 3.000 pessoas com as carretas e, neste momento, chegou a vez de atender quem espera por cirurgias e consultas com especialistas”, destacou o prefeito.

Com números significativos na lista, serão mobilizados sete diferentes equipamentos de saúde, com uma missão importante: realizar 8.008 consultas, sendo:

5.664 em 15 especialidades médicas diferentes;

em diferentes; 712 consultas odontológicas , com foco em endodontia ;

, com foco em ; 1.632 consultas cirúrgicas , entre cirurgia geral, plástica, vascular, neurocirurgia, pequenas cirurgias e proctologia ;

, entre ; 250 cirurgias.

Os atendimentos ocorrerão, simultaneamente, em sete equipamentos de saúde: a Policlínica do Centro, o Hospital de Clínicas, o Hospital Municipal de Olhos, o Centro Especializado de Reabilitação (CER IV) e os três Centros de Especialidades Odontológicas.

“Estamos contratando profissionais que vão atender exclusivamente nessas consultas e cirurgias, equipes completas, com objetivo de atacar as nossas filas de espera e organizar os atendimentos, de forma que, depois dessa mobilização, no dia a dia, a demanda consiga ser absorvida sem tanta demora”, pontuou o secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn.

O secretário destacou que toda a equipe da sua pasta tem se empenhado, desde o primeiro dia do atual governo e sob comando do prefeito Marcelo Lima, para garantir que todos os moradores da cidade tenham o melhor atendimento médico.

“Temos verdadeiros guerreiros nos nossos hospitais, nas nossas UPAs, policlínicas, UBSs, Caps, Centros de Reabilitação, enfim, a nossa rede é composta por profissionais dedicados, comprometidos, e apenas com uma equipe assim é que nós podemos cumprir o plano de governo do prefeito Marcelo, que é zerar as filas até o dia 1º de julho”, completou.

ORGANIZAÇÃO

Todos os departamentos da Secretaria de Saúde estão designados para atuar nesta grande mobilização de atendimentos, que deve se repetir também nos dias 22 e 23 de fevereiro.

“É uma ação coordenada, organizada, que visa aproveitar, ao máximo, a nossa capacidade de atendimento, nossos equipamentos, otimizar o trabalho dos profissionais, para colocarmos nos trilhos a saúde da nossa cidade”, frisou a secretária adjunta de Saúde, Fernanda Penatti.

“Com agendamentos de exames, daremos encaminhamentos que forem necessários, para que não se formem novas filas, novas demandas represadas”, concluiu.

Desde a semana passada, o setor de regulação tem realizado uma força-tarefa para entrar em contato com os pacientes e informar sobre os agendamentos.

“É muito importante que as pessoas não apenas confirmem a participação nas consultas, nas cirurgias, como compareçam no dia, essa é a parte que cabe ao munícipe. Estamos organizando os horários, para não haver longas esperas, para que tudo ocorra com muita tranquilidade, respeito e profissionalismo”, finalizou Fernanda.