Em março, “Celebridade” retorna às telas no VIVA

O sucesso de Gilberto Braga que parou o Brasil com “Quem matou Lineu?” está de volta à TV. A partir de 24 de março, “Celebridade” estreia no VIVA, no lugar de “Viver a Vida”. Ambientada no Rio de Janeiro, a trama explora o universo dos artistas e pessoas famosas. A novela conta a história da rivalidade entre a invejosa Laura Prudente da Costa (Cláudia Abreu) e a empresária e produtora Maria Clara Diniz (Malu Mader). Laura se passa por uma pessoa humilde e admiradora de Maria Clara para conseguir um emprego, mas, na verdade, tem um plano maquiavélico de vingança contra a empresária. Com uma ambição sem limites, a vilã vai conseguir tomar todos os bens de Maria Clara com a ajuda do amante e cúmplice Marcos (Márcio Garcia).

Na trama, a relação da mídia e das celebridades é apresentada com o personagem Lineu Vasconcelos (Hugo Carvana), um rico e poderoso empresário de comunicação, dono do Grupo Vasconcelos, e seu sobrinho sem escrúpulos Renato (Fábio Assunção), editor da revista “Fama”. Já o núcleo de humor se passa no bairro do Andaraí e conta com as divertidas Darlene (Deborah Secco) e Jaqueline Joy (Juliana Paes). As duas são manicures e alpinistas sociais que farão de tudo por 15 minutos de fama. A dupla ainda disputa o coração do bombeiro Vladimir (Marcelo Faria).

Ao longo da novela, artistas da vida real, como Rita Lee, Gal Costa, Emílio Santiago, Martinho da Vila, Simone, Mick Hucknall, do Simple Red, participam da trama. A novela foi um grande sucesso de audiência e discutiu temas como o desejo de ascensão social, ganância e alcoolismo.

O elenco conta com nomes como: Alexandre Borges, Ana Beatriz Nogueira, Antônio Pitanga, Cláudia Abreu, Deborah Evelyn, Deborah Secco, Fábio Assunção, Gracindo Júnior, Hugo Carvana, Isabela Garcia, Julia Lemmertz, Juliana Paes, Malu Mader, Marcelo Faria, Márcio Garcia, Marcos Palmeira, Nathália Timberg, Nívea Maria, Reginaldo Faria, Renata Sorrah, Roberto Pirillo, Sheron Menezes, entre outros.

“Celebridade” foi escrita por Gilberto Braga com Leonor Bassères, Sérgio Marques, Marcia Prates, Maria Helena Nascimento, Denise Bandeira, Angela Chaves, em colaboração com Marília Garcia, e teve direção de núcleo de Dennis Carvalho, direção geral de Dennis Carvalho e Marcos Schechtman, direção de Amora Mautner e Vinícius Coimbra.

A trama estreia no VIVA no dia 24 de março e será exibida de segunda a sábado, às 23h e às 13h30, com maratona aos domingos a partir das 19h.