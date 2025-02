“Caras & Bocas” estreia em março no VIVA

Romance, bom humor e o mundo das artes são os ingredientes principais de “Caras & Bocas” que estreia no VIVA, em 3 de março, às 15h15, no lugar de “Cobras & Lagartos”. A novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, em colaboração com André Ryoki, com direção de núcleo e geral de Jorge Fernando, conta a história de amor de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador). O casal viveu uma paixão avassaladora na juventude, mas foi separado por um plano de Jacques (Ary Fontoura), avô milionário de Dafne, e sua enteada Judith (Nathalia Schneider/Deborah Evelyn). Antes da separação, Dafne engravida e cria a filha Bianca (Isabelle Drummond) sem a participação do pai. Anos depois, em uma batida de carro, o casal se reencontra e revive a paixão.

Com as artes plásticas como pano de fundo, a novela ambientada em São Paulo apresenta personagens divertidos e bem-humorados. Na trama, o artista plástico Denis (Marcos Pasquim) é descoberto pela curadora Simone (Ingrid Guimarães) e começa a se destacar no mercado das artes. O que ninguém contava é que as telas são pintadas pelo chimpanzé Xico, acolhido por Denis após escapar do circo. O triângulo amoroso com jeito de gato e rato de Fabiano (Fábio Lago), Ivonete (Suzana Pires) e Adenor (Otaviano Costa) foi sucesso com o público.

O elenco de “Caras & Bocas” conta com nomes como Ana Lúcia Torre, Ary Fontoura, Bete Mendes, Carmen Verônica, Deborah Evelyn, Dhu Moraes, Elizabeth Savala, Fábio Lago, Flávia Alessandra, Fulvio Stefanini, Henri Castelli, Ingrid Guimarães, Isabelle Drummond, Jaime Leibovitch, Klebber Toledo, Malvino Salvador, Marco Pigossi, Marcos Pasquim, Maria Clara Gueiros, Otaviano Costa, Rafael Zulu, Sheron Menezes, Sophie Charlotte, entre outros.

Exibida entre 2009 e 2010, a trama foi escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, em colaboração com André Ryoki. A direção de núcleo e geral foi Jorge Fernando e a direção de Ary Coslov, Marcelo Zambelli e Maria de Médicis. “Caras & Bocas” estreia no VIVA no dia 3 de março e será exibida de segunda a sábado, a partir das 15h15 e das 23h45, com maratona aos domingos, a partir das 14h15.