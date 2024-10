Em live da vitória, Filippi fala com mais de 18 mil internautas

Em clima de emoção e de dever cumprido o prefeito Filippi realizou na noite deste sábado (26) a live da vitória. Ao lado da sua esposa, Inês Maria, Filippi falou com mais de 18 mil internautas que acompanharam a transmissão. Esbanjando simpatia e sintonia, o casal falou sobre como se conheceram, sobre a trajetória de cada um na cidade e sobre tudo o que já construíram em e por Diadema.

Filippi iniciou a live agradecendo toda a equipe que trabalhou na sua campanha, os candidatos da sua coligação e o carinho que recebeu da população em todas as agendas. E respondendo a primeira pergunta, Inês contou como os dois se conheceram: em uma atividade da Igreja Católica, onde Inês chegou a pensar que Filippi era um padre. Mas na verdade ele era o engenheiro ajudando a comunidade em projetos de urbanização.

Casados há 40 anos, Filippi e Inês moram em Diadema há mais de 30 anos, onde os dois construíram suas histórias pessoais e profissionais. Inês foi a primeira a vir trabalhar na cidade, logo que se formou na faculdade de Assistência Social. Logo depois Filippi também foi trabalhar na administração municipal. “Foi em Diadema que aprendi a ser assistente social”, afirmou Inês. “Foi em Diadema que eu me tornei um engenheiro melhor, um gestor melhor e quero ser cada vez um prefeito melhor”, completou Filippi.

Filippi e Inês passaram a listar todas as realizações de Filippi nesta gestão e nas gestões anteriores, como a pavimentação de centenas de ruas e construção da grande maioria dos equipamentos públicos. Na atual gestão, programas como Diadema de Dandara e Piatã, que garante educação antirracista para estudantes do ensino fundamental, Lentes do Saber, que entregou mais de 1.200 óculos aos estudantes; a reforma de todas as UBSs e de todas as escolas, reforma do PA Eldorado, construção de duas UPAs, dos novos CAPS, ampliação dos CAIS e das vagas para estudantes da educação especial.

Lendo os comentários dos internautas, o casal citou ainda outras iniciativas, como a reativação da Central de Monitoramento, reforma e reabertura do Parque Pousada dos Jesuítas, criação do Rua da Gente – Circuito entre Parques, entrega de material e uniforme escolar de qualidade, ampliação do atendimento no Quarteirão da Saúde, que passou a operar com 100% da sua capacidade, entrega de mais de 1.200 próteses dentárias, reforma e qualificação do atendimento no Centro POP, retomada de projetos habitacionais, mais de 5.000 títulos de propriedades entregues, entre outras realizações.

Tanto Filippi quanto Inês destacaram o bom clima da campanha e a ótima receptividade da população na agendas. “Só por isso, eu já me sinto vitorioso”, afirmou Filippi. “Vencer a eleição amanhã vai apenas coroar esse momento”, concluiu Filippi, após quase uma hora de transmissão.