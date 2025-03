Superliga B: AA São Caetano recebe o Recife Vôlei nesta terça-feira

Em jogo decisivo pela última rodada da fase de classificação da Superliga B de vôlei feminino, a AA São Caetano recebe o Recife Vôlei nesta terça-feira (11/3), às 19h30, no Ginásio Milton Feijão.

O Milton Feijão fica na Avenida Walter Tomé, 64, no Bairro Olímpico, e o ingresso poderá ser adquirido pela plataforma Bilheteria Express, com os seguintes preços: promocional: R$ 10,00 (até a véspera do jogo); meia-entrada: R$ 5,00; crianças até 5 anos não pagam e de 5 a 12 anos pagam meia-entrada. Nos dias de jogos, a inteira custará R$ 20,00 e a meia-entrada R$ 10,00.

A equipe do técnico William de Carvalho está na terceira colocação, com 24 pontos (com nove vitórias e três derrotas em 12 partidas). Caso vença as meninas do Recife, o time de São Caetano jogará as quartas de final em duas partidas (ida e volta) contra o sexto colocado na classificação geral, que podem ser ASA Alumínio (Louveira), Ceará, Pinhalense (Pinhal), Chapecó (SC) ou Flamengo B (RJ), todos com diferença de dois pontos nesta última rodada.

“É muito importante vencermos o Recife Vôlei e terminar em terceiro, com direito a disputar a próxima fase em casa, com o apoio da nossa torcida. Nossos torcedores têm comparecido em bom número nos últimos jogos e continuamos contando com a força deles”, ressaltou William.