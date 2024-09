Em Jaguariúna, Governo de SP entrega 52ª unidade do programa Creche Escola

O governador Tarcísio de Freitas inaugurou neste sábado (21) em Jaguariúna, região de Campinas, mais uma unidade do Programa Creche Escola no estado. O investimento total para viabilizar o equipamento foi de R$ 2,8 milhões, sendo que o governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Educação, aplicou R$ 2 milhões na construção e compra de mobiliário. Essa nova creche atenderá crianças de 0 a 3 anos de idade servindo de suporte às famílias para que possam ingressar no mercado de trabalho.

“É uma aposta que o governo faz na questão da primeira infância, se a gente pensar em política e desenvolvimento social, aquilo que a gente tem de mais importante e mais urgente, é investir na primeira infância. É dia de celebrar a abertura dessa creche e também prestigiar todas as atividades que estão acontecendo aqui em Jaguariúna”, afirmou Tarcísio.

Participaram da cerimônia de entrega o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – órgão responsável pelas obras da Secretária de Estado da Educação, Fabricio Moura Moreira, a dirigente de ensino substituta da região Campinas Leste, Alessandra Silva, parlamentares e gestores, entre outras autoridades.

A secretária da Mulher, Valéria Bolsonaro, também esteve na cerimônia. “Como professora de educação infantil, eu fico feliz cada vez que eu vejo uma escola de educação infantil sendo inaugurada. Muito obrigada, governador”, disse.

Denominada de Centro de Educação Infantil Narciza Bertinati Barbosa, a unidade é o 52º equipamento do programa Creche Escola entregue na atual gestão. Com capacidade para atender 70 crianças, a creche conta com 30 ambientes, entre os quais seis espaços pedagógicos e três destinados à administração.

A construção e aquisição de mobiliário da unidade escolar ocorreu por meio de contrapartida da prefeitura local. O prédio da creche possui 651,78 metros quadrados de área construída e foi instalado em terreno de mais de 1,7 mil metros quadrados.

Todos os edifícios do programa são equipados com salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. As construções também respeitam todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Área interna da nova creche em Jaguariúna (Foto: Sergio Barzaghi/Governo do Estado de SP)

Programa Creche Escola

Desde o início da atual gestão, em 2023, a Seduc-SP entregou 52 unidades do Programa Creche Escola. Foram geradas 6.730 novas vagas e investidos R$ 116,1 milhões. Desde sua implantação, em 2011, foram entregues 604 creches, sendo 39 na capital e 565 no interior. No total, foram investidos R$ 976,9 milhões, com a criação de 84 mil vagas até o momento.

Para a viabilização de novas creches, a Seduc-SP e os municípios interessados assinam um termo de compromisso. Com o programa, o governo estadual espera expandir o atendimento a alunos dessa faixa etária, prioritariamente em localidades com maior vulnerabilidade social.

À FDE, entre outras ações, cabe a elaboração do projeto, além de vistorias mensais de acompanhamento e cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra.