Em final com duas promessas do tênis brasileiro no Paraguai, Gustavo Heide levanta o troféu

O saibro de Assunção, no Paraguai, foi, na noite deste domingo (24), o palco de um duelo de encher os olhos de qualquer entusiasta do tênis brasileiro. Dois talentos da nova geração — Gustavo Heide e João Fonseca — se enfrentaram em um equilibrado jogo de três sets, com o triunfo de Heide.

O torneio do circuito Challenger da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) está no nível mais alto de competição no tênis antes do circuito principal da mesma organização. Os resultados nestes torneios permitem que jogadores subam no ranking até o ponto em que se classifiquem para os ATP 250 ou 500 — como o aberto de Buenos Aires no primeiro caso e o do Rio de Janeiro no segundo.

João Fonseca em partida do Rio Open 2024 (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O paulista Gustavo Heide, de 22 anos, chegou a sua primeira final de Challenger no ano passado, em Bogotá, mas teve de abandonar a partida, deixando o título para o chileno Thiago Tirante. Desta vez, Heide alcançou sua segunda final ao derrotar o cabeça de chave número 1 do Challenger de Assunção, o peruano Juan Pablo Varillas (95º no ranking).

João Fonseca, por sua vez, jogou a sua primeira final de Challenger nesta noite. O carioca de 17 anos esteve nas semis do Challenger de Buenos Aires em janeiro e, no mês seguinte, viveu uma semana de estrela no ATP 500 do Rio de Janeiro. Enquanto ele venceu adversários de peso, como Arthur Fils e Cristian Garín, Heide não conseguiu bons resultados, sendo eliminado em sua primeira partida.

And the crowd goes WILD 📢



Fonseca and Heide are delivering the goods in the Asuncion final #ATPChallenger pic.twitter.com/EfKLkQ3dmA — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) March 24, 2024

O duelo brasileiro no Paraguai

Tanto Gustavo quanto João apostaram em aplicar intensidade no jogo, sem medo de acelerar as bolas e tentar decidir os pontos. A estratégia, porém, foi mais favorável a Heide, enquanto Fonseca teve dificuldade em fechar os games em que estava sacando. O paulista levou a melhor no primeiro set, fechando a parcial em 7-5.

Fonseca não diminuiu o ritmo e chegou a abrir uma vantagem no set seguinte, enquanto Heide falhou em acompanhá-lo. O carioca liderou por 5-2, mas Gustavo correu atrás da diferença levando a parcial ao tiebreak. João chegou a ser obrigado a salvar um match point, mas foi capaz de levar a partida à parcial final.

Gustavo Heide em partida no Rio Open 2024 (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O terceiro set começou com ambos brasileiros mostrando que não largaria o osso — cada jogador demorou vários pontos para confirmar seu primeiro game de serviço, com várias oportunidades de quebra para o adversário. Em seguida, as variações no estilo de jogo de Gustavo foram mais efetivas — suas bolas curtas e subidas à rede permitiram a primeira quebra de saque na parcial.

Com intensidade e precisão no saque, o paulista seguiu confirmando os próprios serviços e quebrou novamente o saque de Fonseca. A partir daí, ficou difícil para o carioca reagir — Heide conquistou seu primeiro troféu de Challenger após três semifinais e duas finais no circuito.