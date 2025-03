Em fevereiro, São Paulo teve chuvas 8,8% abaixo do esperado

Dados recentes do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) revelam que as chuvas em fevereiro na cidade de São Paulo foram 8,8% inferiores ao esperado, totalizando 198,7 mm ao longo do mês. O volume esperado para este período era de 217,8 mm, o que demonstra um desvio significativo nas previsões meteorológicas.

O mês de fevereiro apresentou 23 dias chuvosos, sendo o dia 1º o mais crítico, com uma precipitação média de 48,3 mm. Segundo Michael Pantera, meteorologista do CGE, as chuvas foram predominantemente fracas e isoladas, intercaladas por temporais em determinados dias. A maioria dos dias teve acumulados diários abaixo de 10 mm, mas houve sete dias que se destacaram com volumes significativos, totalizando 163,5 mm e correspondendo a cerca de 82,3% do total mensal.

O fenômeno climático mais intenso ocorreu entre os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, resultando em elevados índices pluviométricos. Em relação às subprefeituras da capital paulista, a região da Penha, na Zona Leste, registrou o maior volume de chuva com 248,6 mm. Em contrapartida, os menores acumulados foram observados em Capela do Socorro (120,1 mm), Cidade Ademar (134,5 mm) e Guaianases (136,8 mm).

O CGE possui um histórico detalhado das precipitações na cidade desde 1995. Nos registros históricos, os meses de fevereiro mais chuvosos ocorreram em anos passados como 2006 e outros anos significativos.

Em relação às temperaturas durante o mês de fevereiro deste ano, as mínimas apresentaram uma média de 20,2ºC, superando a média histórica de 19,5ºC. As máximas também se mostraram elevadas com uma média de 31,3ºC, 2ºC acima do padrão histórico estabelecido em 29,3ºC. Pantera explica que essas temperaturas elevadas são atribuídas a uma onda de calor associada a um bloqueio atmosférico que impediu a passagem eficaz de frentes frias pelo litoral paulista.

Os dados coletados pelo CGE são obtidos através de uma rede de 29 estações meteorológicas automáticas instaladas na cidade desde 2004. Com base nesse monitoramento contínuo, foram registrados recordes tanto para chuvas quanto para temperaturas no mês de fevereiro ao longo dos anos.

Para março, espera-se que o fenômeno La Niña tenha influência nas condições climáticas. Este fenômeno pode resultar em chuvas próximas ou abaixo da média e temperaturas variando entre ligeiramente acima e dentro do esperado. A previsão indica uma mínima média de 19°C e uma máxima média de 28,4°C para o mês. O índice pluviométrico estimado é de 177,1 mm, com o março mais chuvoso já registrado sendo em 2006 com 338,8 mm.