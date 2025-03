Previsão do tempo em SP: Dia ensolarado promete temperaturas acima de 32°C

A cidade de São Paulo inicia o dia com um céu limpo e ensolarado, conforme indicam as medições da rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). A temperatura média registrada é de 19°C, sem previsão de chuvas para a região leste do estado.

Ao longo do dia, a presença do sol favorece um aumento significativo nas temperaturas, que podem ultrapassar os 32°C. Com a chegada da brisa marítima, a nebulosidade tende a aumentar, podendo resultar em chuvas rápidas e isoladas, especialmente entre o final da tarde e o início da noite.

Projeções climáticas para os próximos dias indicam que o clima permanecerá abafado durante o fim de semana. As condições típicas do verão devem predominar, com sol intenso e calor, intercalados por chuvas breves e esparsas ao entardecer.

No sábado (8), a expectativa é de mais um dia quente e ensolarado, com temperaturas variando entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar até 31°C. Novamente, ao final da tarde, a cobertura de nuvens deve aumentar devido à influência da brisa marítima, propiciando chuvas rápidas e pontuais.