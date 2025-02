Em dois dias, São Paulo registra 65% da chuva esperada para fevereiro

Nos próximos dias, a cidade de São Paulo enfrentará pancadas de chuva, que se concentrarão principalmente entre a metade da tarde e o início da noite. Essa previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, que alerta para a continuidade do tempo chuvoso ao longo da semana, conforme indicado pelo serviço Meteoblue.

Na manhã desta segunda-feira, 3, a capital paulista registrou chuvas fracas e isoladas. Ao longo do dia, espera-se que o sol apareça intercalado com nuvens. Entretanto, as autoridades locais recomendam cautela devido à possibilidade de alagamentos em áreas vulneráveis.

ZCAS influencia o clima em São Paulo

De acordo com o CGE, a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) será responsável pela instabilidade climática, fazendo com que as chuvas se intensifiquem no final das tardes. O risco de inundações e deslizamentos permanece elevado, uma vez que o solo já se encontra saturado pela precipitação anterior.

Para terça-feira, 4, as previsões indicam que o sol deve aparecer entre nuvens, mantendo um clima abafado. As temperaturas variarão entre mínimas de 20°C e máximas de 27°C. No período da tarde até o início da noite, novas pancadas de chuva são esperadas para a Grande São Paulo.

No último domingo, 2, a Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas nos dias seguintes, com previsão de acúmulos significativos até quarta-feira, 5.

Recentemente, várias regiões do estado paulista, incluindo a Grande São Paulo e a Baixada Santista, sofreram com os efeitos dos temporais, resultando em enchentes e deslizamentos. Dados do CGE apontam que em apenas dois dias, a cidade acumulou 65% do volume de chuva esperado para todo o mês de fevereiro.