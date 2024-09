Em debate na Rede Gospel, Taka Yamauchi mostra preparo para governar Diadema

O candidato a prefeito Taka Yamauchi demonstrou conhecimento, preparo e uma visão clara para transformar Diadema. Com propostas concretas e um discurso incisivo, Taka abordou temas cruciais para a população, como saúde, educação e segurança, demonstrando sensibilidade e comprometimento com as necessidades da cidade.

Ele fez críticas a atual gestão, chamando de “Gestão de Home Office” que parece estar mais preocupada com seus interesses do que com as necessidades da população, denunciando a falta de ação e presença da atual administração.

“Enquanto Diadema enfrenta problemas graves na saúde, na educação, na segurança e na infraestrutura, essa gestão gasta milhões em shows. É uma gestão desconectada da realidade, que não está nas ruas, que não ouve a população, que não sente a dor dos moradores, que são tratados com descaso e indiferença”, criticou.

Em relação à saúde, Taka defendeu a implementação de um plano amplo e eficiente, com médicos, especialistas, equipamentos e um atendimento humanizado.



Na área da educação, prometeu priorizar um ensino de qualidade e destacou o Programa Escola Bonita que irá trazer novas tecnologias e um ambiente mais acolhedor para os alunos.



O candidato abordou a questão da segurança pública, com investimentos em tecnologia, novos equipamentos e ações de ronda ostensiva para combater a insegurança e os pancadões que tanto afligem a população, entre elas a ROMU e a ROTAM (Regime de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas) e o programa Muralha.

“É lamentável que, em vez de apresentar propostas e soluções para Diadema, nossos adversários recorram a ataques baixos e desonestos. E isso demonstra que eles estão desesperados com a nossa liderança e com a força do nosso Movimento do Bem. A verdade é que a gente sabe que eles são “puxadinhos do PT“ e que estão dispostos a tudo para se manter no poder”, finalizou Taka.