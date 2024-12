Em clima de Natal, CPTM realiza a doação de 780 brinquedos

Mais de 700 crianças vão passar o Natal com brinquedos recebidos pelas doações da CPTM para o projeto Papai Noel dos Correios e para o Centro Beneficente de Assistência Social (CBAS). A iniciativa faz parte da proposta da companhia em levar alegria e bem-estar a crianças em situação de vulnerabilidade social.



No dia 16, a CPTM realizou a entrega de 88 brinquedos ao programa Papai Noel dos Correios, projeto que recebe centenas de cartas com pedidos de presentes de crianças carentes. Os brinquedos são respostas às cartinhas que a empresa adotou e a entrega foi realizada pelo Papai Noel e colaboradores da CPTM.



No dia 19, o CBAS recebeu a CPTM para a entrega simbólica de 100 brinquedos. Ao todo 692 brinquedos foram entregues, frutos da arrecadação da campanha Criança Feliz 2024. Algumas peças passaram por reformas no hospital de brinquedos da entidade e todos serão entregues a crianças que fazem parte de famílias em estado de vulnerabilidade, que também recebem auxílios como, cesta básica, leite, verduras, frutas e legumes frescos, itens de higiene pessoal e roupas.



“As ações buscam fazer do Natal uma data alegre e feliz para todos, ajudando famílias mais carentes e mostrando o verdadeiro significado da data”, explica Natália Prado, coordenadora do Comitê de Responsabilidade Social.