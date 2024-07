Em bilateral, presidente italiano apoia prioridades brasileira à frente do G20

Suporte à Aliança Global contra a Fome. Concordância com a necessidade de reformas na gestão de instituições multilaterais. Apoio ao acordo entre União Europeia e Mercosul. Exaltação da longa história de tradição e cumplicidade cultural e econômica entre Brasil e Itália. Esses foram alguns dos consensos a partir de reunião bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente italiano, Sergio Mattarella, nesta segunda-feira, 15 de julho, no Palácio do Planalto.

Temas prioritários da Presidência brasileira à frente do G20, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a reforma das instituições de governança global pautaram parte do diálogo. “A fome no mundo é um problema eminentemente político. Há comida suficiente para alimentar toda a população”, afirmou Lula, elogiado por Mattarella, que reforçou apoiar a iniciativa brasileira inclusive no âmbito do G7.



Lula frisou as limitações do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) diante de conflitos bélicos mais recentes, em especial para evitar e encerrar guerras como as que ocorrem em Gaza e na Ucrânia. “Para nós, a paz é a única possibilidade que o mundo tem para se desenvolver. A guerra apenas destrói”, reforçou o líder brasileiro.



Mattarella disse concordar que o multilateralismo precisa de reforço. Se disse totalmente de acordo com a necessidade de reforma na ONU que lhe dê mais eficácia. Defendeu que, para chegar a esse objetivo, é preciso serenidade e resolver crises que têm esgarçado o tecido do direito internacional e dos direitos humanos.

“Estamos unidos não só por nossas comunidades e relações econômicas, mas por valores básicos como promoção da paz, combate à fome, multilateralismo, democracia, direitos humanos e rejeição de toda forma de violência”, expressou o líder italiano.

MERCOSUL — Lula e Mattarella também concordaram em relação aos benefícios do acordo Mercosul-União Europeia (UE). O presidente brasileiro reforçou que o instrumento depende, atualmente, da coordenação interna da União Europeia. Avalia que as negociações devem voltar a ganhar força agora que as eleições do bloco passaram. Mattarella defendeu o acordo como “um verdadeiro instrumento de colaboração e paz” e saudou o protagonismo do presidente Lula em torno do tema.

ECONOMIA – O presidente brasileiro abordou ainda os números expressivos de crescimento do emprego no Brasil, o controle da inflação, a retomada de programas sociais durante seu terceiro mandato e do prestígio brasileiro no exterior, além da limpeza da matriz energética brasileira e do papel fundamental do país na transição energética e justa. “Fico feliz que a Itália esteja participando desse processo de transição energética no Brasil”, afirmou.

AFINIDADES – O evento marca a primeira visita de Estado de um presidente italiano ao Brasil em 24 anos. Lula lembrou a presença significativa da comunidade italiana no país, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente, há mais de 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil, a maior comunidade fora da Itália, e mais de 100 mil brasileiros nas principais cidades italianas, além do fluxo turístico entre os países.

TRADIÇÃO – Brasil e Itália têm longa tradição de relacionamento, com intenso diálogo político, intercâmbio de visões sobre temas internacionais atuais e proximidade social e cultural. Elevado à condição de parceria estratégica em 2007, o relacionamento com a Itália tem lastro em amplo espectro de afinidades e interesses. “Espero que a visita seja um marco na renovação das relações Brasil-Itália”, destacou Lula.

MARCO HISTÓRICO – A visita ocorre no contexto das comemorações do 150º aniversário da imigração italiana no Brasil e do 80º aniversário da chegada da Força Expedicionária Brasileira à Itália, e deverá contribuir para projetar a importância das datas, bem como para ressaltar a profundidade e a abrangência das relações entre os dois países. Lula destacou a imensa contribuição dos italianos para a formação da cultura brasileira, industrialização e sindicalização dos trabalhadores.

FLUXO DE COMÉRCIO – De janeiro a junho de 2024, as exportações brasileiras para a Itália somaram US$ 2,3 bilhões, ao passo que as importações brasileiras totalizaram US$ 3,2 bilhões. A balança bilateral registrou déficit para o Brasil de US$ 870,4 milhões, colocando a Itália em 6º lugar nos países que mais importam para o Brasil.