Em Barueri, jovem morre em ação policial

Um incidente trágico envolvendo a Polícia Militar resultou na morte de um jovem de 26 anos em Barueri, na Grande São Paulo. Os policiais que participaram da ação, alegando legítima defesa, foram afastados de suas funções enquanto as circunstâncias do caso são investigadas.

De acordo com informações preliminares, a abordagem policial ocorreu quando o jovem Lucas Almeida de Lima e seu amigo Michael Matos de Andrades estavam tentando resolver um problema elétrico no carro de Lucas. Durante esse momento, uma viatura da PM chegou ao local.

Os policiais Jonas Takizo Hashimoto e Mayck Moreira dos Santos relataram que, ao serem abordados, Michael tentou fugir e foi perseguido. Enquanto isso, Lucas teria reagido à abordagem, supostamente tentando desarmar o policial Hashimoto, resultando em disparos que levaram à sua morte.

Testemunhas no local registraram a cena e relataram que foram ouvidos pelo menos três disparos. Imagens mostram que antes dos tiros, Lucas foi agredido por um dos policiais com socos e chutes na região do abdômen. Ele foi imediatamente levado a um hospital nas proximidades, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Um amigo próximo da vítima afirmou que Lucas enfrentava problemas mentais e havia tido um surto no momento da abordagem policial, levantando questões sobre a condução da situação pela PM.

A investigação sobre o caso segue em andamento, com apurações sendo feitas para entender todos os detalhes envolvidos nesta abordagem fatal.