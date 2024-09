Em ação rápida, Polícia Militar prende criminoso e recupera veículo

Na noite de ontem (27), policiais militares do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante patrulhamento, receberam informações sobre uma motocicleta que havia acabado de ser roubada, e cujo rastreador indicava a localização na Rua Portunhos, Parque Cocaia. A equipe iniciou o patrulhamento pela via, mas não localizou o veículo. No entanto, os policiais conheciam um terreno baldio nas proximidades.

Durante a averiguação no local, visualizaram dois indivíduos desmontando uma motocicleta com as mesmas características informadas via rádio. Sem serem notados, os policiais se aproximaram para efetuar a abordagem. Um dos indivíduos se rendeu, enquanto o outro fugiu, iniciando uma perseguição a pé. Em determinado momento, o infrator sacou uma arma e efetuou três disparos contra a equipe policial, conseguindo se evadir.

Após consulta ao veículo, foi confirmado que se tratava de produto de roubo. Além da motocicleta recuperada, foram localizados dois celulares. A ocorrência foi encaminhada ao 101º Distrito Policial, onde o infrator permaneceu.