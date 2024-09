Em 632 municípios, pagamento do Bolsa Família é unificado nesta terça

Para 1,6 milhão de famílias de 632 municípios de seis estados, o pagamento do Bolsa Família em setembro será antecipado e unificado nesta terça-feira, dia 17. A antecipação dos repasses integra as Ações Especiais de Enfrentamento a Desastres previstas no programa. O benefício chega a famílias que têm vivido a realidade de seca, estiagem ou efeitos de fortes chuvas e enchentes. Para isso, foram transferidos R$ 1,13 bilhão em recursos do Governo Federal previstos no programa de transferência de renda.

A maioria dos municípios está no Rio Grande do Sul, estado que sofreu os efeitos das fortes enchentes de maio deste ano. Lá, a medida de antecipação do Bolsa Família vale para os 497 municípios até o fim de 2024 e beneficia 683 mil famílias, a partir de um aporte de R$ 462 milhões do Governo Federal.

No Amazonas, em função da emergência pelo severo período de vazante dos rios, todos os 62 municípios estão incluídos na lista de antecipação. No total, 656,1 famílias recebem o benefício nesta terça, com valor médio de R$ 740,54. Foram transferidos R$ 485 milhões ao estado.

Em São Paulo, 45 cidades estão incluídas. O repasse federal foi de R$ 74,5 milhões para garantir o benefício de 112.576 famílias. No Acre, os 22 municípios estão em situação de emergência devido à seca e estiagem e 131,3 mil famílias estão entre as beneficiárias neste mês de setembro. O investimento do Governo Federal foi de R$ 95,8 milhões.

Em Roraima, cinco municípios estão em situação de vulnerabilidade ampliada. O pagamento chega a 14,8 mil famílias dessas cidades com repasse de R$ 11 milhões. O município de Pinhão, no Paraná, também faz parte do calendário antecipado. São 3.016 famílias beneficiárias a partir de um investimento de R$ 2,1 milhões.

CALENDÁRIO – Em âmbito nacional, o Bolsa Família registra em setembro 20,71 milhões de famílias contempladas nos 5.570 municípios. O número total de pessoas diretamente beneficiadas é de 54,3 milhões. Com valor médio de repasse de R$ 684,27, o investimento do Governo Federal chega a R$ 14,14 bilhões. Para os municípios que não se enquadram nas ações de antecipação, o pagamento tem início nesta terça, dia 17, e é feito de maneira escalonada, seguindo o último dígito do NIS e segue até o dia 30 (confira abaixo).