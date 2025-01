Em 2024, mais de 7 mil toneladas de barricadas foram removidas nas comunidades do RJ

Na última quarta-feira (150, durante uma coletiva de imprensa sobre a Operação Torniquete, o Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, destacou a complexidade das barricadas encontradas nas comunidades dominadas por facções criminosas. Ele observou que algumas dessas estruturas podem ser consideradas verdadeiras obras de engenharia.

A operação resultou na remoção de mais de sete mil toneladas de barricadas em 2024, um reflexo do esforço contínuo das forças de segurança para restaurar a ordem nas áreas afetadas pelo crime organizado. O secretário enfatizou que a Polícia Militar (PM) do estado é pioneira no Brasil ao contar com uma unidade especializada equipada com ferramentas de construção civil destinadas à remoção desses obstáculos.

“Algumas comunidades não recebem operações há vários anos. A ausência do Estado propicia que os criminosos estabeleçam essas barreiras físicas”, afirmou Santos. Em 2023, a PM já havia removido mais de 7 mil toneladas de barricadas em todo o estado.

A Operação Torniquete teve como foco principal desarticular o esquema financeiro da facção criminosa Comando Vermelho, conhecido como ‘Caixinha’. No decorrer da operação, três suspeitos foram mortos em confronto e treze indivíduos foram detidos. Além disso, quatro pessoas ficaram feridas, incluindo um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

No Complexo do Alemão, os policiais enfrentaram diversas barreiras e usaram óleo no asfalto para dificultar a movimentação dos blindados. Para abrir caminho, foi necessário utilizar um maçarico e até mesmo romper um trilho de trem que funcionava como cancela.

“Esse é um trabalho contínuo que alguns podem considerar infrutífero, mas acreditamos que a remoção das barricadas é essencial para restabelecer o direito da população ao livre trânsito. Essas estruturas representam uma afirmação de domínio por parte dos criminosos”, declarou o secretário.

A operação também revelou o poderio financeiro do tráfico na região. Durante as buscas, foram descobertas seis mansões luxuosas pertencentes a líderes do tráfico no Alemão, algumas equipadas com jacuzzis, piscinas aquáticas e até salas de cinema. Uma das propriedades estava ligada a Luciano Martiniano da Silva, conhecido como Pezão, que está foragido desde 2009.

Os agentes também encontraram residências reformadas que exibiam instalações extravagantes como academias e áreas gourmet. Um traficante identificado apenas como Professor possuía uma casa totalmente reformada com espaços voltados para lazer e entretenimento.

Outra residência pertencia ao criminoso conhecido como Panda e apresentava uma decoração incomum com grafites estilizados. A propriedade era dotada de uma piscina luxuosa e áreas abertas para lazer.

Além disso, foi identificada uma casa pertencente ao traficante DVD, que possuía jacuzzi interna e piscina privativa. Outras casas não identificadas pelos policiais também despertaram atenção devido às suas características luxuosas, incluindo uma piscina tipo aquário com paredes transparentes.

Todas as propriedades encontradas eram equipadas com ar-condicionado e mobiliário novo, apresentando acabamentos sofisticados e detalhes arquitetônicos modernos.