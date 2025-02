Programa Tudo em Dia: R$ 15,3 milhões em tributos regularizados em São Bernardo

Em apenas 15 dias, o Programa Tudo em Dia, implantado pela Prefeitura de São Bernardo, já negociou R$ 15.315.014 em tributos municipais. Os dados se referem ao balanço parcial levantado pela Secretaria da Fazenda. Lançado em 3 de fevereiro, o programa oferece condições facilitadas para a regularização de débitos vencidos até 31 de dezembro de 2024.

Para o prefeito Marcelo Lima, a iniciativa representa uma oportunidade para que os munícipes regularizem suas pendências e contribuam para o desenvolvimento da cidade. “O Tudo em Dia permite que os cidadãos fiquem em dia com a Prefeitura sem a preocupação com juros e multas. Além disso, os valores arrecadados retornam à população por meio de serviços e obras. Nossa equipe segue trabalhando para aprimorar e ampliar ainda mais essa iniciativa”, destacou o chefe do Executivo municipal.

Até o momento, dos valores negociados, R$ 2.348.594,17 já foram arrecadados, ou seja, já entraram em caixa, e estão disponíveis para serem aplicados em melhorias na cidade.

O programa possibilita a negociação de tributos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e taxas de fiscalização e funcionamento. Débitos como multas de trânsito, alienação de bens imóveis e valores já garantidos em juízo não estão incluídos na iniciativa.

CONDIÇÕES – Entre as condições especiais de pagamento incluem a quitação à vista com 100% de desconto em juros e multas moratórias para quem aderir ao programa nos meses de fevereiro e março, bem como parcelamento em até 11 vezes, com descontos escalonados entre 60% e 100% nos juros e multas no mês de fevereiro e de 10 vezes a partir do mês de março.

A secretária da Fazenda de São Bernardo, Tatiana Rebucci, reforçou que o programa foi estruturado para garantir que os contribuintes tenham acesso a um modelo flexível de regularização fiscal. “O Tudo em Dia foi planejado para que os munícipes tenham condições favoráveis de pagamento dos seus débitos, possibilitando a quitação de suas dívidas de maneira acessível. Além disso, os recursos arrecadados são revertidos em investimentos diretos para a cidade”, afirmou a titular da pasta.

O prefeito Marcelo Lima comemorou o resultado parcial da proposta, frisando que a Prefeitura deve estar ao lado do cidadão. “O resultado desta ação demonstra nosso compromisso em facilitar a vida dos munícipes. Esse projeto é fruto de um grande estudo para oferecer mais comodidade no pagamento, garantindo tranquilidade para as famílias e, ao mesmo tempo, fortalecendo a arrecadação do município”, acrescentou.

ADESÃO – Os interessados podem aderir ao programa até 22 de dezembro de 2025 pelo site da Prefeitura: https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sbc/orientacoes-programa-tudo-em-dia.

O atendimento também pode ser realizado presencialmente nas unidades da Rede Atende Bem, mediante agendamento prévio pelo atendimento, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h:

• 2630-7350

• 0800-7708-156

Locais de atendimento:

• Poupatempo: segunda a sexta, das 7h às 19h | sábado, das 7h às 13h – Rua Nicolau Filizola, 100

• Assunção: segunda a sexta, das 8h às 17h – Avenida João Firmino, 900

• Riacho Grande: segunda a sexta, das 8h às 17h – Rua Araguaia, 265

• Alvarenga: segunda a sexta, das 8h às 17h – Estrada dos Alvarengas, 5.815

• Rudge Ramos: segunda a sexta, das 8h às 17h – Rua Jacquey, 61

• Taboão: segunda a sexta, das 8h às 17h – Rua Bulgária, 30

O Programa Tudo em Dia segue disponível até dezembro de 2025 e garante aos contribuintes condições facilitadas para regularizar seus débitos e contribuindo para o fortalecimento financeiro do município.