Eliana lembra críticas por sua testa e risada

Eliana, 51, comentou sobre alguns complexos que a deixaram insegura no início da carreira ao homenagear Silvio Santos no Saia Justa exibido na última terça-feira (21).

A apresentadora lembrou das críticas que sofria por sua testa e risada. “Sempre falavam da minha testa grande e eu morria de vergonha. Podem ver, usei por muito tempo franjinha. Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência.”

“O mesmo acontecia com minha risada. Aprendi a tirar sarro dela também. Não me importo com os memes que surgem”, disse Eliana.

Ao lembrar da ousadia do comunicador Silvio Santos, Eliana brincou dizendo que sua maior ousadia foi por desespero. “Lembro que com três meses, o Silvio tirou meu programa do ar, no SBT. Fiquei escondida esperando ele passar para pedir uma oportunidade.”

“Tinha uns 16, 17 anos. Falei: ‘Faço o que for, mas quero trabalhar’. Foi a minha maior ousadia por desespero. Mas se não fosse isso, não estaria aqui”, disse Eliana.

Silvio Santos morreu no último sábado (17), aos 93 anos, em decorrência de broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).