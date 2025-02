Eletrobras instala proteção física em torres de linhas de transmissão em SP e no PR

A Eletrobras, a maior empresa de energia da América Latina, deu início em dezembro à instalação de defensas, ou seja, barreiras físicas de proteção para bases e cabos de sustentação (estais), em 1.383 torres de transmissão em São Paulo e no Paraná. O investimento da companhia no projeto soma R$ 29,3 milhões e o prazo de conclusão é de 12 meses.

A instalação das barreiras é parte das ações de prevenção da Eletrobras contra danos provocados, principalmente, pela colisão de máquinas agrícolas com a rede de transmissão. Como as linhas cruzam áreas rurais do país, a empresa viu a necessidade de reforçar a proteção às suas torres nesses locais, além de ampliar as ações de comunicação e relacionamento com prefeituras, associações e lideranças do setor agropecuário. O objetivo é conscientizar agricultores e agricultoras sobre o uso seguro das máquinas em áreas próximas à rede.

As defensas são sistemas de proteção rígidos projetados para redirecionar veículos que porventura venham a colidir com as torres de transmissão. Os equipamentos serão pintados com tinta reflexiva amarela e preta para facilitar a sua visualização.

No total, serão instaladas 22.128 defensas, sendo 16.596 para proteção de estais. Os equipamentos serão instalados nas linhas Itaberá-Ivaiporã e Itaberá-Tijuco Preto, que integram o tronco de transmissão de 750kV responsável pela transmissão da energia gerada pela usina Itaipu Binacional para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

“Esta iniciativa, aliada às campanhas educativas de prevenção de acidentes junto às comunidades agrícolas, aumentarão ainda mais a confiabilidade dessas linhas de transmissão, que são de extrema relevância ao Sistema Interligado Nacional. Esperamos minimizar o número de ocorrências causadas por colisões de máquinas em estais ou torres, reduzindo os riscos de acidentes ou problemas no fornecimento de energia, reafirmando o compromisso da Eletrobras com a segurança do sistema e de terceiros”, afirmou Ricardo Abdo, gerente executivo de Controle e Comissionamento de Ativos de Transmissão da Eletrobras.

Faixas de servidão – Nas ações de comunicação e relacionamento junto a representantes do setor agropecuário para prevenir danos a torres, a Eletrobras ressalta as regras de uso do solo nas faixas de servidão das linhas, e os riscos que o maquinário pode causar nas bases e estais das torres. Ao longo de 2024, a empresa veiculou anúncios em rádio e distribuiu cartilhas e folhetos sobre o tema.

A faixa de servidão equivale a um corredor por onde passa a linha de transmissão. Em seu entorno são definidas restrições de uso para garantir as condições necessárias para a adequada operação e manutenção dos equipamentos. “Respeitar as distâncias mínimas de segurança e as restrições de uso das faixas de servidão preserva a segurança das pessoas e do fornecimento de energia elétrica para toda a coletividade”, alerta Abdo.