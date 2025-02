Com incentivos da SAA, Estado mantém liderança nacional em vendas de tratores

O Estado de São Paulo reafirmou sua liderança no mercado nacional de tratores, conforme os dados mais recentes divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Em 2024, o estado registrou a comercialização de mais de 7 mil unidades, garantindo uma expressiva participação de 21% nas vendas do Brasil. Paraná e Rio Grande do Sul ocupam o segundo e terceiro lugares, com 4,9 mil e 4,3 mil unidades vendidas, respectivamente.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Governo de São Paulo tem desempenhado um papel crucial na promoção da modernização e inovação tecnológica no campo. De acordo com o secretário Guilherme Piai, a iniciativa busca facilitar o acesso às novas tecnologias para aprimorar a infraestrutura produtiva rural. “Estamos comprometidos em diversificar e racionalizar as atividades agrícolas”, afirma Piai.

Para impulsionar esse desenvolvimento, a SAA estabeleceu parcerias com instituições cooperativas, visando fornecer suporte financeiro a pequenos e médios produtores para a aquisição de tratores e implementos agrícolas. Gilson Nogueira Farias, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, enfatiza que o objetivo é aumentar a produtividade dos associados através do acesso facilitado a recursos financeiros. “Estamos capacitando os pequenos e médios produtores para enfrentar os desafios do setor agrícola com maior confiança e inovação”, complementa.

O programa Pró-Trator, gerido pela SAA, oferece uma subvenção de 4% sobre a taxa de juros para pequenos agricultores, com limite de R$ 25 mil por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP). O secretário executivo do FEAP, Daniel Miranda, anunciou planos para expandir o programa em 2025, beneficiando pelo menos 800 produtores rurais com o apoio das cooperativas e bancos cooperativos. Em 2023 e 2024, já foram liberados mais de R$ 60 milhões para essa finalidade.

Antônio Carlos, proprietário do Sítio Santa Rosa em Guaraci, é um dos beneficiados pelo programa. Ele destaca a importância dos incentivos governamentais: “Sem esse suporte, nós pequenos produtores teríamos dificuldades para continuar nossa atividade. Essa máquina nos torna mais competitivos frente aos grandes produtores”, explica. Para ele, um trator novo não apenas traz tecnologias atuais como também reduz os problemas mecânicos que podem atrasar a colheita.

Os interessados em acessar as linhas de crédito para aquisição de tratores devem procurar uma das instituições cooperativas parceiras do projeto, como Sicredi ou Sicoob.