Eleições: Guto Volpi lança “Ribeirão Pires do Futuro”

O prefeito e pré-candidato à reeleição ao Paço de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), lançou na noite desta sexta-feira (5) a plataforma digital “Ribeirão Pires do Futuro”, para elaboração do Plano de Governo Colaborativo. Moradores contam, agora com mais um canal aberto para enviar ideias e contribuições que serão avaliadas e utilizadas na elaboração do plano de governo da chapa encabeçada pelo próprio Guto Volpi e pelo já vice-prefeito Rubens Fernandes, Rubão (Republicanos).



A plataforma dinâmica abre espaço para receber demandas e aproxima a população de Ribeirão Pires do projeto à reeleição de Guto. “Este será espaço que vai dar ainda mais voz a Ribeirão Pires para que tragam ideias positivas, criativas e propositivas para a cidade. Todas as ideias serão analisadas e avaliadas para elaboração do nosso Plano de Governo”, destacou.



Durante o evento, foi anunciada também a coordenação do plano de governo de saúde municipal. Lair Moura (PSD) será a encarregada de realizar a montagem do projeto que também será atrelada às ideias propostas por meio do “Ribeirão Pires do Futuro”.



Guto Volpi destacou que o plano de governo da gestão 21/24 está 100% concluído e garante o mesmo ritmo em seu projeto à reeleição. “É com a mesma pegada de trabalho e esforço que o nosso plano de governo será construído com ajuda da população, e manterá Ribeirão Pires em crescimento”, finalizou o prefeito e pré-candidato à reeleição.



Convenções

O Partido Liberal (PL) de Ribeirão Pires realiza no próximo dia 20 de julho, a partir das 9h, a convenção administrativa para confirmação de todos os pré-candidatos ao cargo no legislativo municipal da coligação com PRTB, Podemos, PSD e Republicanos. Ainda neste mês, dia 28 de julho, será realizado o lançamento da pré-campanha à reeleição de Guto Volpi e Rubens Fernandes, no Salão Nobre do Clube Ribeirão Pires.