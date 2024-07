Eleições 2024: conheça os pré-candidatos à Prefeitura de Mauá

Marcado para 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais já se mostra extremamente polarizado na cidade de Mauá.

A escolha do prefeito e dos vereadores que representarão a cidade durante os próximos quatro anos,gera debates à medida que surgem os pré-candidatos.

De acordo com definição do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a confirmação dos candidatos deve acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto, nas convenções de cada partido. Mas, com a aproximação das eleições, alguns nomes já se fazem presentes; confira:

Pré-candidatos à Prefeitura de Mauá:

Amanda Bispo (UP)

Amanda Bispo (Reprodução)

Coordenadora da Casa de Referência para Mulher Helenira Preta e do Movimento de Mulheres Olga Benário, Amanda Bispo irá disputar as eleições municipais pelo UP (Unidade Popular).

Átila Jacomussi (UNIÃO)

Átila Jacomussi (Divulgação)

Com extensa trajetória política na cidade, Átila Jacomussi já foi eleito vereador e prefeito em Mauá. Atualmente o candidato é deputado estadual por São Paulo.

Marcelo Oliveira (PT)

Marcelo Oliveira (Evandro Oliveira/PMM)

Atual prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira irá pleitear a reeleição. O petista, que já atuou anteriormente como vereador da cidade, é também o presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Sargento Simões (PL)

Sargento Simões (Divulgação)

Ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro, Sargento Simões compactua dos mesmos ideais políticos que o ex-presidente. Atualmente como vereador de Mauá, o candidato do Partido Liberal se descreve como Cristão Conservador.

Zé Lourencini (PSDB)

Zé Lourencini (Reprodução)

Presidente do PSDB Mauá, o empresário José Roberto Lourencini, se define como um gestor. O tucano conta com conexões importantes na política.

*A matéria será atualizada mediante confirmação dos pré-candidatos.