Eleições 2024: 20 urnas eletrônicas passam por Teste de Integridade e de Autenticidade no 2º turno

Vinte urnas eletrônicas serão selecionadas para os Testes de Integridade e de Autenticidade no 2º turno das eleições municipais de 2024. As máquinas que vão passar pelas análises são de seções instaladas nas 18 cidades com votação neste domingo (27). Os equipamentos serão escolhidos ou sorteados em cerimônia na sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), no sábado (26), que contará com a presença de representantes de entidades fiscalizadoras do pleito, como partidos, federações, coligações, Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil e Tribunal de Contas, entre outras.

Nove urnas serão submetidas ao Teste de Integridade no Centro Cultural São Paulo, bairro Vergueiro, na área central da capital, e uma máquina será inspecionada no Teste de Integridade com biometria na Universidade Paulista (Unip) — Paraíso, na mesma região. Os testes ocorrem paralelamente à eleição, das 8h às 17h, e simulam uma votação para comprovar a segurança das máquinas. O objetivo do Teste de Integridade é mostrar que o programa da urna registra corretamente o voto dos eleitores. Na análise com biometria, são eleitores voluntários que liberam as urnas com a impressão digital para o procedimento.

Outros dez equipamentos serão verificados no Teste de Autenticidade dentro das próprias seções eleitorais. Essa inspeção atesta que os programas da eleição municipal inseridos nas máquinas são os mesmos assinados e lacrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O teste ocorre nas seções eleitorais, antes do início do horário de votação, com a participação das entidades fiscalizadoras.

No dia da votação, antes da emissão da zerésima pela urna, são feitas as seguintes inspeções: exame do extrato de carga, para verificar que se trata da urna da seção eleitoral escolhida ou sorteada; rompimento do lacre do compartimento da mídia de resultado; retirada da mídia de resultado inserida na máquina; e verificação das assinaturas e dos resumos digitais pelo programa do TSE ou por programas de verificação de interessados na fiscalização. A votação só será iniciada na seção eleitoral sorteada para o teste após a vistoria constatar a autenticidade dos sistemas.

Os testes são abertos ao público e estão previstos na Resolução nº 23.673/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que também estabelece o número de equipamentos selecionados para a análise em cada turno. No 1º turno, 43 urnas eletrônicas foram submetidas às verificações — sendo 33 no Teste de Integridade e 10 no Teste de Autenticidade — e confirmaram a segurança do sistema eletrônico de votação. A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), composta por magistrados e servidores, é responsável pela organização e condução do procedimento.