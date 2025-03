ELCV promove oficina de direção de atores a partir de cenas de cinema

A Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André promove nesta quinta-feira (13), às 18h, a oficina “Direção de Atores – a partir de roteiros de cinema”, com a atriz, diretora e preparadora de elenco Vanise Carneiro. A oficina, com quatro horas de duração, acontece no equipamento A Casa (Centro Artístico de Santo André). As inscrições podem ser feitas em https://elcv.art.br/santoandre/ . A entrada é gratuita.

O workshop de direção de atores propõe o encontro entre atores e diretores no exercício da linguagem audiovisual tendo como ponto de partida cenas curtas de roteiros de cinema previamente selecionadas. A partir destas imagens, os diretores irão explorar possibilidades, junto aos atores, na condução do trabalho. Com foco no entendimento da situação apresentada e na relação entre os personagens, os participantes irão dirigir uns aos outros, trabalhando as emoções, o tom e intenções dos diálogos, as ações e o movimento no espaço, durante a gravação das cenas.

Vanise Carneiro é atriz, diretora, educadora, preparadora de elenco e produtora. Natural do Rio Grande do Sul, cursou Bacharelado em Artes Cênicas pela UFRGS. Atuou em diversos espetáculos teatrais, minisséries, curtas e longas-metragens. Por sua atuação em cinema, recebeu o Candango de melhor atriz de curta-metragem no Festival de Brasília, além de ser premiada nos festivais de Gramado, Ceará e Maranhão. Recebeu também o prêmio José Lewgoy de Melhor Atriz e no teatro os prêmios Açorianos de direção e atuação.

Além disso, desenvolveu a pesquisa “Atuação para cinema – o trabalho do ator da preparação à filmagem”. Realizou a preparação de elenco de longas como “A Primeira Morte de Joana“, “Ainda temos a imensidão da noite” e “O vazio de domingo à tarde“. Como roteirista escreveu o curta “Tudo o que cresce e voa”, recebendo o Prêmio Rota/Cabiria de melhor protagonista feminina no V Rota – festival de roteiro audiovisual. O curta, onde também atua, estreou no Festival do Rio em 2023.

A oficina tem como público-alvo estudantes de audiovisual, comunicação e áreas afins, atores iniciantes, diretores de teatro e interessados em geral. A idade mínima exigida é 16 anos.

Serviço

Oficina “Direção de Atores – A partir de roteiros de cinema” com Vanise Carneiro

Data: 13/03 (quinta-feira), às 18h

Local: A Casa (Centro Artístico de Santo André)

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Campestre

Inscrições: https://elcv.art.br/santoandre/