Atores são baleados durante gravação de filme em Salvador

Na tarde do último domingo (9), dois atores foram vítimas de disparos durante as filmagens de um longa-metragem no bairro Cosme de Farias, em Salvador. Segundo informações da Polícia Militar, os artistas estavam utilizando réplicas de armas de fogo que não apresentavam a devida identificação, levando à confusão com criminosos na área.

Os disparos atingiram um dos atores no rosto e o outro na região das nádegas. Ambos foram prontamente socorridos e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanecem internados. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde deles.

A situação ocorreu quando a PM recebeu um chamado para apoiar o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) em uma ocorrência na Rua São Domingos. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com cerca de dez homens armados, que dispararam ao perceber a presença da equipe, levando os presentes a se refugiarem.

Um dos suspeitos foi detido pela polícia, portando duas réplicas de pistola. Durante a ação, foram apreendidas 25 réplicas de armas, incluindo pistolas, submetralhadoras e fuzis, além de um rádio comunicador. As armas foram levadas para uma delegacia junto ao homem detido, cuja situação legal ainda é indefinida.

Rodrigo Batista, diretor do grupo Fatos de Favela, responsável pela produção do filme, se manifestou sobre o ocorrido em suas redes sociais. Ele informou que os policiais chegaram ao local após a equipe finalizar as filmagens e retirar os banners que indicavam a atividade cinematográfica.

Batista reconheceu que houve um erro na gestão das réplicas, que foram guardadas em um local inadequado. Ele comentou: “Não estou aqui para julgar os atores e os policiais. Infelizmente, fomos guardar as armas airsoft em um local que era passagem; faltou atenção nossa”.

O diretor também expressou sua gratidão por ninguém ter perdido a vida na confusão: “Graças a Deus ninguém morreu. Um foi baleado no rosto e outro na bunda; um torceu o pé e outros conseguiram correr, mas arranharam os pés”.

As investigações continuam enquanto as autoridades buscam esclarecer todos os detalhes envolvidos nesta ocorrência trágica durante uma atividade artística.