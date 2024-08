ELCV de Santo André promove oficina de storyboard para animação

Nesta sexta-feira (16), a Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André, em parceria com o MIS (Museu da Imagem e do Som), promove uma oficina gratuita de storyboards para animação, no equipamento cultural A Casa, a partir das 18h. Para participar é necessário mandar e-mail com o título “oficina storyboards” para o endereço [email protected], constando nome e telefone, até esta quinta-feira (15). As vagas são limitadas.

O storyboard mostra aos envolvidos o que acontecerá em um roteiro quadro a quadro. São esboços de histórias que criam uma apresentação visual de um filme ou vídeo. A ferramenta possibilita que a equipe de produção visualize a narrativa da animação ou do filme como um todo, antes mesmo de começar a filmar.

A oficina promete ser uma experiência completamente analógica, sem computadores, wifi ou telas. Com o uso apenas de materiais simples, o diretor e produtor Alê Camargo ensinará os conceitos básicos do storyboard para projetos de animação e técnicas para desenvolver uma eficiente narrativa visual. Por meio de teoria e atividades práticas, cada participante criará seu próprio stryboard e desenvolverá a base de uma narrativa própria.

Entre os tópicos que serão abordados estão ainda storyboard & animação: uma história antiga, diferentes enquadramentos e quando usá-los, técnicas de composição dos quadros e outros. Para participar é preciso ter idade acima dos 16 anos. A oficina foi desenvolvida pelo programa Ponto MIS, um programa de formação e difusão cultural em todo Estado de São Paulo.

Alê Camargo, que vai ministrar a oficina, é um roteirista e diretor de animação paulista que trabalha com animação desde 1997, já escreveu e dirigiu uma série de curtas-metragens de animação, como os premiados filmes “Os anjos do meio da praça”, “A ilha” e “A Noite do Vampiro”. É o criador da série de TV “As aventuras de Fujiwara Manchester” (2017), já exibida pela TV Cultura e Amazon Prime Video.

Seu primeiro longa-metragem, o filme “Mundo Proibido”(2022), já foi selecionado para diversos festivais no Brasil e no exterior (incluindo o Festival de Annecy), e recebeu o prêmio de Melhor longa-metragem no festival Anima Córdoba, na Argentina. Recentemente, dirigiu o filme de animação “Tainá e a Flecha Azul”, com previsão de estreia para 2024.

Serviço

Oficina de storyboards para animação

Data: 16/8/24 (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Campestre

Inscrições até 15 de agosto pelo e-mail inscriçõ[email protected]

Mandar e-mail com o título “oficina storyboard” com nome e telefone