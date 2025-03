Educação Municipal de Ribeirão Pires é premiada pelo Governo do Estado

A educação de Ribeirão Pires é mais uma vez destaque em boas práticas de ensino. Em evento realizado nesta terça-feira (25), no Memorial da América Latina, a cidade foi agraciada com dois prêmios em cerimônia do programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa do Governo do Estado que reconhece os esforços das redes municipais que atingiram as metas estabelecidas na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em 2024, e também aquelas que possuem os melhores índices de leitura em suas redes.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, recebeu a premiação da cidade em duas honrarias: a de Município Campeão de Alfabetização, que reconheceu qualidade do ensino público das 100 melhores cidades do Estado no desempenho de fluência leitora, e também o Prêmio Excelência Educacional, que avaliou o bom resultado de nossas crianças e jovens na avaliação do Saresp no último ano. Ao todo, foram 470 cidades presentes na cerimônia, sendo apenas 72 delas premiadas nas duas categorias.

Leandro Teixeira/PMETRP

“Educação se faz em rede, priorizando, acima de tudo, o desenvolvimento do estudante. Temos um time forte de educadores e gestores empenhados diariamente em buscar práticas inovadoras e eficazes para que os alunos aprendam sempre mais e melhor. Mais uma vez, este trabalho é reconhecido e nos mostra que estamos no caminho certo”, destacou o prefeito Guto Volpi.

Criado pelo Governo do Estado, o Prêmio Excelência Educacional tem como critério o Índice de Excelência Educacional (IEE), baseado nos resultados do Saresp. Cada escola tinha uma meta individual, considerando evolução de notas, complexidade da unidade, tamanho, vulnerabilidade social e se integra o regime de ensino em tempo parcial ou integral. Já o reconhecimento aos 100 municípios destaque na alfabetização levou em conta os melhores índices de fluência leitora, uma métrica essencial para avaliar o desenvolvimento infantil nas escolas.

Para o secretário de Educação de Ribeirão Pires, Raphael Volpi, a premiação reforça a eficiência do trabalho dos profissionais na rede de ensino. “Ser reconhecido pelo Governo do Estado como referência em alfabetização é motivo de orgulho para todos que fazem educação diariamente”, comemorou.