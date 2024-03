Educação de SP realiza Dia D do programa Prontos pro Mundo nesta quinta (07)

As escolas estaduais de São Paulo organizam nesta quinta-feira, dia 7 de março, o Dia D do Programa Prontos pro Mundo. Os professores de inglês estão sendo convocados a acompanharem milhares de alunos selecionados para o teste de nivelamento do idioma.

O exame é feito de forma online e deve ser realizado até sexta-feira (08). Os testes determinam o grau de conhecimento que cada estudante possui da língua. A partir dessa etapa, eles serão encaminhados a turmas que receberão aulas intensivas de inglês.

Ao todo, 72 mil estudantes da rede estadual que cursaram o 9º ano do Ensino Fundamental em 2023 foram selecionados. A seleção se baseou no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, o Saresp do ano passado.

Os alunos poderão concorrer as primeiras mil vagas do programa de intercâmbio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

O técnico de Desenvolvimento Curricular e Gestão Pedagógica da Secretaria, Bruno Bruneri destacou a importância do Dia D e o envolvimento das comunidades escolares. “Estamos estimulando os estudantes que atingiram um bom nível acadêmico e frequência escolar, oferecendo mais uma oportunidade de ampliar o seu projeto de vida e o aprimoramento da língua inglesa para que eles possam estar entre os 1.000 jovens que farão o intercâmbio no próximo ano”, ressalta.

O intercâmbio terá duração de um semestre letivo, com todos os custos e organização providenciados pela SEDUC. Entre os países de língua inglesa que podem integrar o Programa Prontos pro Mundo estão Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia.

Além dos alunos, professores da rede estadual também foram selecionados para participar do programa Prontos pro Mundo. Eles poderão concorrer a 100 vagas para um intercâmbio de um mês. A lista dos aprovados foi divulgada na segunda-feira (04).