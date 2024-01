Edson Cordeiro regrava sucesso mundial do grupo ABBA

No verão de 2023, Edson Cordeiro estreou na Alemanha o projeto musical “Bálsamo“, com a harpista alemã Nora-Elisa Kahl. A escolha do repertório se baseia na ideia de transportar o público para uma vibração de calma e serenidade. Continuando com o projeto, nesta sexta-feira (19 de janeiro), chega nas plataformas digitais “I Have a Dream”, sucesso mundial do grupo sueco ABBA, numa versão de harpa e voz gravada por Edson Cordeiro e Nora-Elisa Kahl, na cidade de Lübeck, na Alemanha. “Esta é a canção que mais representa a ideia do projeto, que é a de dar conforto e paz nesse momento tão turbulento da nossa história. O que precisamos nesse momento é de um bálsamo em forma de música, que nos faça sonhar com um mundo melhor. Harpa, voz e ABBA”, comenta Cordeiro.

“‘I Have a Dream’ fez parte da minha infância na versão original do grupo ABBA e também na voz da grande cantora Perla”, relembra Edson Cordeiro, que gravou o single com produção de Oliver Schrank-Bieber, mixagem de José Cândido e masterização de Cleiton Índio Miranda. O single é um lançamento da Saravá Discos com distribuição digital da ONErpm.

Quando surgiu na cena musical, no início dos anos 90, Edson Cordeiro arrebatou o público com sua exuberância vocal de contratenor, repertório eclético e performance superteatral no palco. Entre muitas premiações, ganhou dois discos de ouro, tem quatro Prêmios da Música Brasileira, recebeu o APCA de melhor cantor do ano por seu primeiro disco (1992) e uma indicação ao Grammy Latino na categoria de música clássica, pelo álbum “Contratenor” (2005). Radicado na Alemanha desde 2007, dono de uma impressionante amplitude vocal, tem realizado turnês de sucesso pelo mundo e se dedicado a trabalhos distintos, mostrando toda versatilidade e derrubando barreiras entre gêneros musicais, tanto cantando ópera e música erudita como clássicos da canção brasileira e as formas mais modernas da música latina, jazz, rock, pop e dance music, com um repertório poliglota.