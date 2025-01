Edshow é a atração do Brisamar Shopping neste domingo (26)

O cantor Edshow vai agitar o público do Brisamar Shopping neste domingo (26), a partir das 18 horas, na Praça de Alimentação. O artista apresentará os maiores clássicos do pagode e seus sucessos autorais. A entrada é gratuita.

A atração faz parte do ‘Pagodinho no Brisa’, que iniciou no último dia 12. No próximo domingo (2), a apresentação fica por conta do grupo Virô De Vez.

Programação

26/01 – Edshow

02/02 – Virô De Vez

Serviço

Horário: 18 horas

Local: Praça de Alimentação do Brisamar Shopping – Rua Frei Gaspar, 365 – Centro – São Vicente (SP)

Entrada: Gratuita

Sobre o Brisamar Shopping

Inaugurado em 2007, o Brisamar Shopping é o primeiro e único grande shopping de São Vicente, onde circulam aproximadamente 800 mil pessoas por mês. Localizado a uma quadra da praia do Gonzaguinha, o Brisamar tem 21 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL). Nesse espaço, quatro pisos apresentam um mix de lojas equilibrado e bem distribuído, com marcas de sucesso, algumas delas exclusivas na cidade. O Brisamar possui também um supermercado, salas de cinema de última geração – as únicas da cidade – e uma charmosa passarela sobre a rua, que liga o shopping ao prédio do estacionamento.