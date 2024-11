Papai Noel chega ao Brisamar Shopping no próximo domingo (10)

A Magia do Natal tomará conta do Shopping Brisamar no próximo domingo (10). O público celebrará a chegada do Papai Noel na Praça Central do mall a partir das 17 horas. O evento é gratuito e conta com a participação da violinista Lyarah Live, do Ballet Ana Rennó e, o esperado espetáculo do Grupo Hora de Brincar, com direção artística de Paulo Bonavides – o Tio Paulo. O show contará uma emocionante história de Natal para encantar adultos e crianças, antecedendo a chegada do bom velhinho, uma oportunidade de união entre as famílias.

Neste ano, a decoração natalina tem como tema ‘Celebration Christmas‘ e abrange tons alaranjados, além de dourado, branco e prata, com milhares de luzes, uma passagem com piso caleidoscópio e céu de estrelas na grande árvore, proporcionando um cenário instagramável.

A partir deste domingo (10), o bom velhinho estará à espera de crianças e adultos em seu trono, na Praça Central do mall. Será possível realizar fotos e entregar as tradicionais cartinhas com pedidos especiais. O atendimento ocorrerá de segunda à sábado, das 14 às 21 horas, e aos domingos, das 15 às 21 horas.

“Celebrar a chegada do Papai Noel é uma tradição e marca o início das festividades de final de ano. O evento promete encantar toda a família”, afirma Viviane Morimoto, gerente de marketing do Brisamar Shopping.

Atração infantil

E as novidades não param por aí: a data marca a inauguração do novo Parque da Happy Kids, com milhares de bolinhas, um super brinquedão e um tobogã gigante, com saída do 3º piso do empreendimento, inédito na Baixada Santista.

As atividades são voltadas para o público de 2 a 13 anos de idade, que devem estar acompanhadas por um responsável. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos no local. As atividades acontecem no horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10 às 22 horas; e aos domingos, das 12 às 22 horas.