EDP leva projeto de Reforço Escolar para escolas de sete estados

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro, está realizando o projeto Reforço Escolar em escolas de sete estados – Amapá, Espírito Santo, Goiânia, Paraíba, São Paulo, Rio Grande do Norte e Tocantins. O objetivo é reforçar a qualidade do ensino, oferecendo suporte educacional para alunos da rede pública de ensino, que terão a oportunidade de recuperar o aprendizado e melhorar seus conhecimentos em disciplinas fundamentais.

Cerca de 400 alunos estão participando nas instituições EM Adão Ferreira de Souza, em Porto Grande (AP), UMEF Paulo César Vinha, em Vila Velha (ES), EMEF Professora Valéria Maria Miranda, em Serra (ES), Escola Municipal Santo André, em Aparecida de Goiânia (GO), EMEB Nurimar Martins Hiar, em Ferraz de Vasconcelos (SP), EPG Pedrinho e Narizinho, em Guarulhos (SP), EM João XXIII e EMEF Rui Barbosa, em Pocinhos (PB), EM Raimundo Cavalcante, em Pedro Avelino (RN) e EM Francisco Martins Noleto, em Miracema (TO). Neste ano, a iniciativa foi expandida – em 2023, havia sido realizada em cinco escolas na área de atuação da EDP.

“Contribuir para melhorar a qualidade de ensino nas escolas é uma forma de atuarmos em prol do desenvolvimento e da transformação social por meio da educação, construindo uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. Com a pandemia de Covid-19, houve aumento da evasão escolar e muitos estudantes sofreram com a defasagem educacional. O Reforço Escolar vem para mitigar impactos que ainda restam nesse sentido”, ressalta Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP na América do Sul.

O projeto teve início entre agosto e setembro, dependendo da instituição, e está sendo realizado em parceria com a Alicerce Educação, instituição com metodologias focadas em preencher as lacunas da educação básica. O reforço acontece três vezes por semana, até o final do ano. Os estudantes são indicados pelas escolas, conforme a necessidade.

“O projeto investe na educação como caminho para construir um futuro mais justo e igualitário às pessoas, estudantes e comunidades impactadas pela ação”, explica Hyann Pedro, Gestor de Tribos do Alicerce Educação.

EDP nas Escolas

O Reforço Escolar faz parte do programa EDP nas Escolas, que este ano beneficia diretamente mais de 10 mil estudantes e 850 professores em 27 municípios de dez estados brasileiros. As ações e atividades têm com foco o tema do ano: Uso Consciente e Seguro de Energia.

O EDP nas Escolas está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e à agenda 2030 da ONU, que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a serem atingidos nos próximos sete anos. Com esta iniciativa, a EDP colabora para as metas dos ODS 1 (erradicação da pobreza), 4 (educação de qualidade), 10 (redução das desigualdades) e 11 (cidades e comunidades sustentáveis).

O objetivo do programa é oferecer recursos de aprendizado que estimulem o desenvolvimento de competências socioemocionais, a integração, arte e energia, a inclusão digital e a participação ativa da comunidade escolar por meio dos projetos Realidade Virtual (que utiliza ferramentas de realidade virtual e realidade aumentada para contribuir com o aprendizado de alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas), Inclusão Digital (que visa promover a inclusão digital em escolas públicas de todo o país por meio da capacitação de professores, da doação de tablets e da disponibilização de material e conteúdo digital a ser trabalhado em sala de aula), além do Reforço Escolar.