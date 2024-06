Edital Hip-Hop: MinC divulga resultado final da etapa de seleção

OMinistério da Cultura (MinC) divulgou, nesta terça-feira (11), as iniciativas culturais selecionadas pelo Edital de Premiação – Construção Nacional da Cultura Hip-Hop 2023, após a análise dos recursos apresentados em relação ao resultado preliminar. A partir desta publicação, está aberto o prazo de cinco dias úteis para as candidaturas enviarem a documentação complementar exigida no edital. Confira as listagens com os selecionados.

No total, serão contempladas 325 iniciativas culturais Hip-Hop, divididas em três categorias: pessoas físicas (200); Grupos/Coletivos/Crews (75); e instituições privadas sem fins lucrativos (50), com valores individuais de premiação de R$ 15 mil, R$ 20 mil e R$ 30 mil, respectivamente. A premiação atende as cinco regiões do país, com 89 premiados no Nordeste, 59 no Norte, 33 no Centro-Oeste, 46 no Sul e 98 no Sudeste.

Lançado pelo Ministério da Cultura, o Edital Hip-Hop reconhece as ações já realizadas para a promoção continuada desse movimento no Brasil, fomentando a produção artística e cultural e incentivando a profissionalização de jovens artistas, agentes e produtores culturais. O valor do investimento será de R$ 6 milhões. O pagamento aos premiados está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira do Ministério. Recomenda-se aos candidatos a consulta a sua regularidade jurídica, fiscal e tributária de modo a resolver com antecedência eventuais pendências de acordo com o disposto no item 12.2 do Edital.

Envio da Documentação

As candidaturas selecionadas deverão encaminhar a seguinte documentação:

a) Cópia do documento de identificação e do CPF da pessoa candidata, de representante do grupo/coletivo cultural ou responsável legal pela instituição privada sem fins lucrativos;

b) Declaração Conjunta (Anexo 6) preenchida e assinada (de forma eletrônica, de próprio punho ou com a impressão digital); e

c) Cadastro Financeiro (Anexo 7) preenchido e assinado (de forma eletrônica, de

próprio punho ou com a impressão digital);

Os documentos deverão ser enviados, preferencialmente, para o e-mail edital.hiphop@cultura.gov.br ou por via postal, para endereço:

Edital de Seleção Pública MinC nº 10, de 25/10/2023, Edital de Premiação – Construção Nacional da Cultura Hip-Hop 2023, a política de base comunitária reconstruindo o Brasil. Ministério da Cultura. Esplanada dos Ministérios – Bloco “B”, Sala T-16 – Protocolo Central Brasília/DF – CEP 70.068-901

Serão inabilitadas as candidaturas que não apresentarem a documentação.

Comissão de seleção

A avaliação das candidaturas foi realizada pela Comissão de Seleção composta por especialistas da sociedade civil e da academia. Essa equipe analisou as 2.671 iniciativas inscritas de acordo com os elementos da cultura Hip-Hop: o disc jockey – DJ; o breaking; o mestre de cerimônias – MC; o grafite; e o conhecimento; sua distribuição territorial e considerando, ainda, o cumprimento das ações afirmativas previstas no edital.

Composta por 48 membros, divididos em 24 duplas distribuídas por região, a Comissão de Seleção é resultado da cooperação firmada entre o MinC e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), para o desenvolvimento do projeto “Diagnóstico da Diversidade da Cultura Hip-Hop Brasileira”. O objetivo da parceria é realizar o mapeamento da cultura Hip-Hop, de forma a identificar e melhor compreender sua diversidade e potencialidades presentes nos territórios.