Edison Parra solicita melhorias no Clube Águias de Nova Gerty

O vereador Edison Parra (Podemos) protocolou uma indicação na Câmara Municipal de São Caetano do Sul solicitando manutenções e melhorias no Clube Águias de Nova Gerty. A proposta busca preservar o local como referência para a comunidade, garantindo condições adequadas para atividades físicas, recreativas e de socialização.

Na justificativa, Parra ressaltou a importância do espaço para a população. “O Clube Águias de Nova Gerty é um local de grande relevância para São Caetano do Sul, servindo como um espaço de integração e promoção da saúde por meio do esporte e do lazer. No entanto, a infraestrutura do clube necessita de intervenções urgentes para garantir a segurança e o conforto dos frequentadores”, explicou.

O vereador também destacou o papel social do clube. “O local é frequentado por pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, que utilizam o espaço para praticar esportes, se exercitar e interagir com a comunidade. A falta de cuidados com a infraestrutura pode comprometer a segurança desses usuários e, consequentemente, impactar negativamente a qualidade de vida da população”, afirmou.

Proposta inclui melhorias estruturais

A indicação de Edison Parra prevê uma série de melhorias, como revitalização do ginásio esportivo, manutenção das piscinas e reparo dos vestiários e sanitários, com atenção especial às instalações hidráulicas e elétricas.

“Investir na manutenção do espaço público é garantir bem-estar e saúde para a nossa comunidade. Um ambiente bem cuidado e seguro é fundamental para promover a prática esportiva e o convívio social”, concluiu o vereador.