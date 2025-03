Edição 2025 de “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo tem seleção aberta até 18 de abril

Os gestores de turismo têm até 18 de abril de 2025 para participar do concurso para concorrer ao selo internacional “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo. A premiação reconhece localidades onde a promoção da diversidade cultural e natural é priorizada como ferramenta de desenvolvimento do turismo sustentável. As candidaturas nacionais devem ser apresentadas ao Ministério do Turismo seguindo os critérios de chamada pública, que será o responsável por indicar quais os roteiros representantes do Brasil irão para a disputa com roteiros de outros países.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, incentiva a participação no processo. “É uma premiação que dá uma visibilidade importante no mercado internacional, potencializando a atração de turistas de todas partes do mundo, que buscam pelo turismo rural. Temos lugares em todo o país que reúnem atrativos singulares e proporcionam experiências únicas”, ressalta.

Os requisitos para candidatura estão descritos no edital de chamada pública simplificada (ACESSE AQUI), que receberá as propostas até dia 18 de abril pelo e-mail [email protected]. O Brasil poderá apresentar, no máximo, oito candidaturas brasileiras para a eleição, e a previsão de divulgação dos destinos reconhecidos pela ONU Turismo será em outubro deste ano.

O selo “Melhores Vilas Turísticas” é um concurso que busca transformar o turismo em um catalisador da prosperidade e bem-estar, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). Podem participar entidades públicas, privadas, associações, pessoas físicas e jurídicas representantes de comunidades que adotam estratégias inovadoras para fortalecer o turismo em áreas rurais ou de natureza.

HISTÓRICO – A seleção foi criada em 2021 e o concurso exige dos destinos inscritos requisitos como a baixa densidade populacional e a disponibilidade de atividades tradicionais preservadas. Além disso, no aspecto cultural, esses roteiros devem compartilhar os valores e o estilo de vida da comunidade. As vencedoras recebem um selo, que as identifica como exemplos, além de participarem de uma rede mundial para a troca de experiências, boas práticas, conhecimentos e oportunidades de fortalecimento do turismo rural.