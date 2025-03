Ecovias vão à Alesp explicar interdição da Anchieta

O deputado estadual Tenente Coimbra (PL-SP), coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), convidou o diretor-superintendente da Ecovias, Ronald Marangon, e o diretor-presidente da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), André Isper Rodrigues Barnabé, para prestarem esclarecimentos na Casa, sobre recente interdição na Rodovia Anchieta. A suspensão de mais de 12 horas, e que prejudicou, sobremaneira, o tráfego na via, ocorreu após uma carreta bater e derrubar uma passarela de pedestres, em Cubatão-SP, na quinta-feira (13/3).

Os representantes da agência reguladora de Transporte do Estado e da concessionária que administra a Anchieta confirmaram presença na audiência marcada para quarta-feira (26/3), às 14h30, no Auditório “Teotônio Vilela”, na Alesp.

Na oportunidade, os parlamentares que integram a Frente em Defesa da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte deverão cobrar dos representantes da Ecovias, da Artesp, e do Governo do Estado de São Paulo um plano de contingenciamento aprimorado para que, em situações futuras de bloqueio total de rodovias, motoristas possam contar com previsibilidade para a normalização dos serviços:

“É inadmissível o tratamento que a Ecovias concedeu durante o acidente na semana passada, na (Rodovia) Anchieta. Acionamos os responsáveis, para que dêem as devidas explicações, na Alesp, e criem, o mais rápido possível, um plano de ação, caso algo parecido aconteça novamente. Este acidente foi um caso isolado, mas é fundamental que as concessionárias tenham um programa de contingência estrutural. Estamos falando, afinal, de milhares de motoristas que passam pelas rodovias do estado todos os dias”, reforça Coimbra, que lidera a Frente Parlamentar ao lado dos deputados paulistas Caio França (PSB), Paulo Corrêa Júnior (PSD), Solange Freitas (União Brasil) e Paulo Mansur (PL).

Tendas de apoio e água

Além de articularem a audiência de quarta-feira, que, inclusive, será aberta ao público, os parlamentares da Frente em Defesa da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte protocolaram um projeto de lei que obriga todas as concessionárias que administram rodovias no estado a prestarem assistência aos usuários em caso de interdição total por um período superior a três horas, com tendas de apoio para parada e distribuição de água.

De acordo com o texto 201/2025, as empresas deverão também oferecer aos motoristas, dentro de um plano emergencial, a sugestão de rotas alternativas seguras e viáveis em caso de interdições:

“Um acidente pode acontecer? Sim, pode! Não há como controlar isso. Mas não é possível que passemos de novo por situação como a que vimos na semana passada: 12 horas de interdição, sem suporte, sem previsão de retomada, num calor desértico; um verdadeiro caos! Há relatos de motoristas que chegaram a ficar presos no trânsito durante 14 horas, sem receber informação correta e nem apoio mínimo da concessionária responsável pela administração do trecho”, lamenta Coimbra.