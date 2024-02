Ecovias entrega nova e moderna escola no bairro Jd São Manoel, em Santos

Com investimento de R$ 10,5 milhões (base 2019), a Ecovias entrega, nesta quinta-feira (1º de fevereiro), a obra da nova e moderna escola José Carlos de Azevedo Júnior, no bairro São Manoel, na Zona Noroeste de Santos. A unidade municipal de ensino (UME), que foi construída em apenas um ano, faz parte das contrapartidas pela segunda fase da remodelação da entrada da cidade, também já entregue pela concessionária.

A escola tem 2.831 m² de área construída, três pavimentos, 14 salas de aula, salas pedagógicas (artes, estudioteca, leitura, informática e brinquedoteca), administrativas, cozinha, refeitório com 120 lugares, pátio externo e interno (coberto), playground, lavanderia, sanitários, dois elevadores PNE e vestiários. Toda a estrutura é climatizada e com acessibilidade.

A nova unidade foi erguida na Praça Nicolau Geraigire, que fica próxima ao local onde funcionava a antiga escola. A Azevedo Júnior fará parte do maior complexo educacional público de Santos, que ainda incluirá a escola Flávio Cipriano Barbosa. No total, o equipamento terá 4.680,90 m² de área construída e contemplará mais de mil alunos dos ensinos Infantil, Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Médio, em tempo integral.

Contrapartidas

Além da UME José Carlos de Azevedo Júnior, as contrapartidas pelas obras da Nova Entrada de Santos, previstas no Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias (TRIMMC) assinado junto à prefeitura, incluíram uma unidade do restaurante Bom Prato na Zona Noroeste; o Centro de Atendimento ao Turista e de Comércio de Artesanato da Zona Noroeste; uma quadra poliesportiva no bairro Caruara, na Área Continental da cidade; o projeto executivo de uma outra escola no Jardim São Manoel; e mais 17 benfeitorias.

Binário 2

A obra da segunda fase da remodelação da entrada de Santos, o Binário 2, foi entregue em setembro deste ano, entre o km 59 e o km 65 da Via Anchieta, dentro do projeto Conexão Porto/Cidade. Com investimentos de R$ 346,2 milhões, o novo complexo contribui para a melhora na fluidez do tráfego na zona portuária, o que reflete tanto na rotina dos caminhoneiros que passam pela região diariamente quanto no ganho de tempo e segurança viária de todos os usuários do trecho.

Iniciada em dezembro de 2021, a obra contemplou um novo viaduto, a recuperação total da Avenida Bandeirantes (SP-148), ampliação da capacidade da ponte sobre o Rio Casqueiro e duas passarelas de pedestres na altura do km 63. Também está prevista a implantação de um sistema de bombeamento de águas pluviais, por meio de uma estação elevatória, com previsão de entrega para novembro de 2024, que faz parte do projeto do Sistema de Macrodrenagem do Município para combater problemas de alagamento.