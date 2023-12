Ecovias e Ecopistas entregam presentes de Natal para mais de 8 mil crianças

No mundo cheio de faz de conta das crianças, o Natal é uma época mágica e a mais esperada do ano, já que os pequenos aguardam ansiosos a chegada do Papai Noel com seus presentes. Com a missão de ajudar o bom velhinho a atender uma garotada muito especial, as concessionárias Ecovias e Ecopistas realizam o projeto “Papai Noel Existe”. Na edição deste ano, 8.130 crianças de 36 instituições de ensino e acolhimento nas cidades de Cubatão, São Vicente, Diadema, Guarujá, Santos, Caçapava, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Taubaté receberão brinquedos educativos e ecológicos.

Para personalizar a ação, as concessionárias convocam qualquer pessoa a contribuir escrevendo, no site da campanha, cartinhas em nome do Papai Noel, que serão impressas em papel ecológico e entregues junto com os presentes – esses ficam por conta das empresas. Para participar escrevendo as cartas, basta acessar o site papainoelexiste.ecorodovias.com.br

Os presentes são feitos com materiais ecológicos e visam desenvolver as habilidades motora, intelectual, visual e auditiva das crianças participantes. Além disso, o papel das cartas que acompanharão os presentes é composto por matéria-prima de florestas sustentáveis. “O desenvolvimento sustentável faz parte da cultura da EcoRodovias e acreditamos que podemos transformar as comunidades por onde passam nossas rodovias por meio de ações sociais como essa”, explica Moises Basilio, gerente de Sustentabilidade na EcoRodovias.

Papai Noel Existe

Realizada pelo Grupo EcoRodovias há 18 anos consecutivos, a campanha “Papai Noel Existe” acontece desde 2006, quando a empresa, ao invés de presentear seus parceiros de negócios, fornecedores e colaboradores, optou por convidá-los a serem ajudantes do Papai Noel.

Na edição deste ano, ao todo, serão contempladas 30.031 crianças, de 126 instituições de ensino e acolhimento de 51 cidades, em sete estados (ES, GO, MG, RJ, RS, SP e TO). Desde o início da ação, mais de 225 mil crianças já foram atendidas e presenteadas com os brinquedos.