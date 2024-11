EC São Bernardo vence o Marília e abre vantagem na final da Taça Paulistana

Neste domingo (10), o futebol feminino foi o centro das atenções do Estado de São Paulo. Com decisões no Campeonato Paulista, Copa Paulista e Taça Paulistana. Pelo Paulista, o Corinthians conquistou a vaga para a final e enfrentará o rival Palmeiras, na Copa Paulista as Sereias da Vila se sagraram campeãs após vencerem o RB Bragantino, enquanto na Taça Paulistana, as meninas do Cachorrão deram um belo passo em direção ao título.

A Taça Paulistana é uma competição idealizada pela FPF e Petrobras, que tem o objetivo de fomentar o futebol feminino no estado e no país. Seis times participaram da primeira fase, são eles: Centro Olímpico, Realidade Jovem, Pinda Ferroviária, EC São Bernardo, Mauaense e Marília.

As equipes se enfrentaram em turno único e somente duas avançaram para a final. Marília e EC São Bernardo foram as melhores equipes com 11 e 10 pontos, respectivamente. O jogo de ida da decisão aconteceu ontem (10), no Estádio Ildeu Silvestre, em Itaquaquecetuba.

Como foi a Partida

A partida foi extremamente movimentada, o Bernô abriu 2 a 0 com um belo gol da Amanda e um gol contra da zagueira do Marília. O jogo parecia controlado, mas antes do intervalo as visitantes reagiram e buscaram o empate com dois gols de Giovana.

Com 2 a 2 no placar, as meninas do Cachorrão voltaram a criar chances. Aos 9 minutos da segunda etapa, Thais Gabrielle, a artilheira da competição com cinco gols, marcou de pênalti e garantiu a vitória para as alvinegras do ABC.

Final da Taça Paulistana

Com o resultado, as meninas do Cachorrão precisam apenas de um empate para conquistarem o tão sonhado título da Taça Paulistana. Por ter a melhor campanha, o MAC decide em casa, o jogo decisivo acontece no próximo sábado (16), às 16h00, no Estádio Abreuzão e terá transmissão exclusiva no YouTube do Futebol Paulista.