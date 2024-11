Corinthians empata com São Paulo e vai à final do Paulista Feminino

O Corinthians se classificou para a final do Campeonato Paulista Feminino após empatar em 1 a 1 com o São Paulo neste domingo (10), no jogo de volta da semifinal, na Neo Química Arena. No jogo de ida, as Brabas haviam vencido por 1 a 0.

Dudinha abriu o placar para o Tricolor no 1º tempo, e a partida estava indo para a decisão por pênaltis. Mas aos 30 minutos do 2º tempo, Milene, de pênalti, fez o gol de empate e, consequentemente, da classificação do Corinthians.

O Corinthians irá enfrentar o Palmeiras na final. As atletas do Verdão se classificaram no sábado (9), diante da Ferroviária na outra semifinal.

As Brabas buscam o pentacampeonato da competição. O Corinthians venceu as edições de 2019, 2020, 2021 e 2023 do Campeonato Paulista.

Já o Palmeiras é bicampeão do torneio, tendo vencido em 2001 e 2022.