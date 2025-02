EC São Bernardo vence a primeira e deixa a zona de rebaixamento do Paulistão A3

Neste domingo (2), o EC São Bernardo alcançou uma vitória significativa no Campeonato Paulista Série A3, derrotando o Desportivo Brasil por 1 a 0. Esta partida, realizada no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, conhecido como Nogueirão, em Mogi das Cruzes, marcou a estreia do técnico Sandro Sargentim à frente da equipe.

Após cinco rodadas sem triunfos, o Cachorrão finalmente conquistou seus primeiros três pontos na competição, elevando sua pontuação para quatro e saindo da zona de rebaixamento. Com essa vitória, o time saltou do 15º para o 13º lugar na tabela.

Por outro lado, o Desportivo Brasil continua sem vitórias no torneio. A equipe de Porto Feliz, que ainda possui um jogo a menos em relação ao adversário, caiu para a 15ª posição com apenas um ponto, acumulando um empate e três derrotas até o momento.

A partida teve um caráter especial para o EC São Bernardo, que fez seu primeiro jogo em Mogi das Cruzes, onde atuará como mandante durante a A3. O novo treinador, Sandro Sargentim, que assumiu a função na semana anterior, trouxe uma nova energia à equipe.

Na etapa inicial, o Cachorrão se destacou e conseguiu abrir o placar aos 17 minutos. O atacante Gustavo Oliveira foi decisivo ao driblar três defensores adversários e finalizar com precisão de fora da área, colocando a bola no canto do goleiro Thierry.

No segundo tempo, o Desportivo Brasil retornou com uma postura mais ofensiva, criando várias oportunidades e pressionando a defesa do EC São Bernardo. O goleiro Igor teve trabalho ao lidar com as investidas do adversário. Apesar da pressão, os donos da casa conseguiram equilibrar as ações e mantiveram a vantagem no marcador.

As duas equipes já têm novos desafios pela frente na próxima quarta-feira (5), quando ocorrerá a sexta rodada da Série A3. O EC São Bernardo enfrentará o Rio Preto no estádio Anísio Haddad, enquanto o Desportivo Brasil se medirá contra o União São João no estádio Hermínio Ometto, em Araras. Ambas as partidas estão agendadas para começar às 15h.